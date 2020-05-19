أفضل 4 أدوية متاحة لعلاج كورونا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: تتنافس دول العالم حاليًا على التوصل إلى علاج فعال يمكنه محاربة فيروس كورونا المستجد، واستطاعت بعض الأدوية أن تثبت قدرتها على التخلص من عدوى كوفيد 19 لدى المرضى المصابين بها. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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