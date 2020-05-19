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الامارات | تغيُّر المناخ تسبب في انقراض الكنغر والتماسيح العملاقة

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كانبرا ■د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دراسة نشرت أمس في أستراليا، بأن الكنغر العملاق والتماسيح العملاقة وغيرها من الأنواع الضخمة التي عاشت حتى 40 ألف عام مضت في المناطق الاستوائية شمال أستراليا؛ انقرضت بسبب تغير المناخ.

وقال خبراء الحفريات في متحف كوينزلاند إن الحيوانات العملاقة التي تم حديثاً اكتشاف أنها كانت موجودة قد انقرضت بسبب التغير البيئي الشديد، وذلك في الدراسة التي نشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشن» العلمية.

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وأفاد الباحثون بأن الفقدان المتتالي لتدفق المياه وتغير الغطاء النباتي عوامل أدت إلى انقراض ما لا يقل عن 13 نوعاً من أنواع الحيوانات العملاقة. واستندت الدراسة إلى بحث بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، وكان في يومٍ ما موطناً لأكثر من 12 نوعاً من الحيوانات العملاقة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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