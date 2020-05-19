الامارات | تغيُّر المناخ تسبب في انقراض الكنغر والتماسيح العملاقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيُّر المناخ تسبب في انقراض الكنغر والتماسيح العملاقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دراسة نشرت أمس في أستراليا، بأن الكنغر العملاق والتماسيح العملاقة وغيرها من الأنواع الضخمة التي عاشت حتى 40 ألف عام مضت في المناطق الاستوائية شمال أستراليا؛ انقرضت بسبب تغير المناخ.

وقال خبراء الحفريات في متحف كوينزلاند إن الحيوانات العملاقة التي تم حديثاً اكتشاف أنها كانت موجودة قد انقرضت بسبب التغير البيئي الشديد، وذلك في الدراسة التي نشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشن» العلمية.

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وأفاد الباحثون بأن الفقدان المتتالي لتدفق المياه وتغير الغطاء النباتي عوامل أدت إلى انقراض ما لا يقل عن 13 نوعاً من أنواع الحيوانات العملاقة. واستندت الدراسة إلى بحث بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، وكان في يومٍ ما موطناً لأكثر من 12 نوعاً من الحيوانات العملاقة.

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