الامارات | أطباق من العالم.. «كيكة التمر»

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباق من العالم.. «كيكة التمر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قرّاء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

تعتبر «كيكة التمر» من أشهى أنواع الكيك التي يقبل عليها الكبار والصغار، وذلك لطعمها اللذيذ وقوامها الهش والطري وفائدتها الغذائية المعروفة، حيث إنّها تعمل على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى العديد من المواد الغذائية المفيدة كالبروتينات والأملاح المعدنيّة وغيرها. اليوم سنتعرف للى طريقة مميزة جداً لهذه الحلوى باستخدام القوالب الصغيرة.

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