موديلات مناكير رائجة هذا الصيف اعتمديها في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 10:45 مساءً - دعي موديلات المناكير التقليدية جانباً، فهذا الصيف ستكون أفكار تزيين الأظافر جذابة جداً عنوانها الحيوية والألوان المشرقة التي تضيء أظافرك ويديك بأفضل طريقة.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أفضل وأرقى موديلات المناكير وأفكار تزيين الأظافر الرائجة لصيف 2020، لتعتمدي من بينها ما يناسبك.



الأظافر الجيلي بلون البحر

مناكير جيلي بلون البحر

الأظافر الجيلي الشفافة بظلال اللون الأزرق المائي، هو كل ما تحتاجينه هذا الصيف، فهذه الطريقة كفيلة بأن تشعرك بالحيوية والنشاط، كما لو أنك تتمشين على شاطئ البحر وتنظرين الى زرقة الماء، وهكذا تكونين اعتمدت أحدث صيحات الأظافر لصيف 2020.



الأظافر الطبيعية المزينة برسمة البرتقال

مناكير مزينة برسمة البرتقال

رسمات الفاكهة الصيفية على أنواعها هي من أبرز صيحات الأظافر هذا الصيف، من ضمنها رسمة البرتقال، لذلك ارسميها على بعض أظافرك، وقومي باستخدام المناكير البرتقالي بأسلوب الفرنش على البعض الآخر، على أن تعتمدي المناكير اللامع فقط كقاعدة أساسية.



المناكير الفرنسي المزدوج

مناكير فرنسي مزدوج

يعود المناكير الفرنسي بقوة هذا الصيف، إنما بأساليب متجددة وعصرية تمنح يديك وأظافرك أناقة فائقة وفخامة. بإمكانك مثلاً وضع طبقة من المناكير النيود، ومن ثم تقومين برسم خطين على مقدمة الظفر بأسلوب الفرنش، وذلك باستخدام المناكير الذهبي البراق.

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الأظافر السوداء والبيضاء

مناكير سوداء وبيضاء

الأظافر المخططة بمختلف ألوانها وأشكالها موضة أظافر رائجة جداً هذا الصيف، إلا أن استخدام الأبيض والأسود لتنفيذها هو أفضل طريقة للحصول على أظافر أنيقة ومميزة. قومي في البداية بتطبيق المناكير الأبيض بأسلوب الفرنش، من ثم خططي أظافرك باستخدام طلاء الأظافر الأسود.

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الأظافر الذهبية المزينة بالورود

مناكير مزينة بالورود

اجعلي أظافرك هذا الصيف كالرقائق الذهبية غالية الثمن، وزينها بالورود باستخدام اللون الزهري والأخضر. في البداية، طبقي المناكير الذهبي بتركيبة غنية وكثيفة، بعدها، زيني أظافرك بالأزهار الصيفية الناعمة. إن موديل الأظافر هذا سيضفي لمسة فاخرة وأنيقة على إطلالتك.



الأظافر البرتقالية المبهجة

مناكير برتقالية مبهجة

يعد البرتقالي من أبرز الألوان الصيفية، وهو سيكون رائجاً جداً في مجال تزيين الأظافر. لكن احرصي على إقرانه بلمسة عصرية ومميزة، بحيث تقومين بتطبيق المناكير البرتقالي على كامل أظافر اليد اليمنى، أما أظافر اليد اليسرى، فطبقي عليها المناكير الشفاف أولاً ومن ثم قومي برسم دوائر ملونة، باستخدام المناكير البرتقالي والأحمر والأرزق.

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