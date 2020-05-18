أجمل إطلالات لرمضان 2020 من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 10:45 مساءً - تحرص نجمات مسلسلات رمضان على الظهور بإطلالات راقية وجذابة، تناسب أدوارهن الدرامية التي يشاركن بها خلال الشهر الكريم، والمعروف بكثرة الأعمال الدرامية والإعلانات وعرضها على كافة القنوات.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" أبرز إطلالات لرمضان 2020 من وحي النجمات، وما تمتعن به خلال هذا الشهر، وكيف وظفن إطلالاتهن لتناسب الأدوار التي يقومن بها.



يسرا

يسرا بفستان زفاف



تعد الفنانة المصرية يسرا من أكثر النجمات حرصا على أن تطل بشكل أنيق يخطف الأنظار إليها في جميع المناسبات، وآخرهن مسلسلها الجديد "خيانة عهد" الذي تشارك به في سباق رمضان 2020، حيث شاركت جمهورها بصورة من كواليسه عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، مرتدية ملابس كاجوال عبارة عن جلد مشبح أزرق ونسقت معه تيشرت أزرق أيضًا، وقبعة وإكسسوارات بسيطة زاد من جمالها وأناقتها.

يسرا في الكواليس



كما حلت الفنانة يسرا في أولى حلقات مسلسل "خيانة عهد" مرتدية فستان زفاف أنيق، مرصع بالتطريزات اللامعة، وذات أكمام من الجوبير، وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي على تلك الإطلالة الجذابة، وأشادوا بأناقة يسرا البارزة.

وخلال أحداث المسلسل ظهرت يسرا بلوكات عديدة تناسب كونها امرأة ثرية وتملك مصنع ملابس، كما أنها أم لشاب يقوم بدوره الفنان خالد أنور.

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غادة عبد الرازق

تشارك غادة عبدالرازق في مسلسل سلطانة المعز



تشارك الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في سباق رمضان 2020 بمسلسل "سلطانة المعز"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، وتجسد فيه دور سيدة ورثت مجموعة من محلات الكبدة عن والدها، وتتولى شئون إدارة تلك المحلات، وأثناء ذلك تتعرض لعدد من المواقف والأزمات التي تغير مجرى حياتها، كما تقع في الحب خلال حلقات المسلسل.

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بوستر مسلسل سلطانة المعز



واستطاعت غادة عبد الرازق أن تلفت أنظار الجميع لها خلال أحداث المسلسل لإطلالتها الراقية والجذابة؛ بدءًا من بوستر المسلسل والتي تظهر فيه كسلطانة ترتدي قبعة سوداء مزينة بتطريزات لامعة، وبلوزة من اللون الفضي اللامع، وبنطال من الجلد الأسود، كما اعتمدت على مكياج ذي ألوان جريئة، تتناسب مع شخصيتها في المسلسل.

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ماغي بوغصن

تشارك ماغي بوغصن في مسلسل أولاد آدم



استطاعت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن أن تلفت الأنظار إليها بإطلالتها الراقية خلال أحداث مسلسل "أولاد آدم" الذي تشارك في بطولته بسباق رمضان 2020، مع الفنان مكسيم خليل.

وتؤدي ماغي بو غصن دور قاضية تدعى "ديما"، تبدو بشخصيتها القاسية والصارمة خلال أحداث المسلسل، واستطاعت أن توظف إطلالاتها لتناسب تلك الشخصية سواء من حيث تسريحة شعرها القصيرة أو المكياج الهادئ الذي اعتمدت عليه أو الملابس المحتشمة والمغلقة التي ارتدتها خلال المسلسل، ومعظمها من الألوان الغامقة كالأسود والرمادي.

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