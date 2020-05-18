ألوان الباستيل آخر موضة ربيع 2020 لإطلالة جذابة أنثوية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 10:45 مساءً -
أضيفي لمسة من المرح والأنوثة على إطلالتك هذا الربيع وتألقي بأجمل الأزياء ذات ألوان الباستيل بدرجات الآيس كريم الهادئة والناعمة. فقد طرحت أهم العلاملات التجارية لربيع 2020 مجموعات متميزة من الأزياء بألوان الباستيل الشبابية، تراوحت بين الكاجوال المثالية لأوقات النهار، إطلالات الشارع street style وفساتين السهرة الفاخرة بتوقيع أهم المصممين لأرقى سهرات الموسم.
وتتنوع ألوان الباستيل بين الزهري والأصفر والأزرق والبنفسجي الباهت lilac، وكذلك الأخضر الباستيلي المائل إلى الأزرق المائي.
ولكي تتعرفي أكثر على آخر موضة ربيع 2020 من الإطلالات الجذابة والأنثوية بألوان الباستيل، تضع «الخليج 365» بين يديك مجموعة مميزة من أجمل الأزياء لتلقي نظرة على ما قدمته أهم العلامات التجارية على منصاتها لهذا الموسم وتختاري منها ما يليق ببشرتك .
ألوان الباستيل موضة ربيع 2020
تصاميم كاجوال عصرية بألوان الباستيل لربيع 2020 من أهم العلامات
ليس هناك أجمل من الإطلالات النهارية في ربيع 2020 وهي مفعمة بالشباب والمرح من خلال أزياء بألوان باستيل هادئة ومريحة للنظر.
لإطلالة ربيعية بألوان باستيل هادئة، اعتمدي تصميم الفستان الميدي الضيق بالتقليمات العصرية من كيت سبيد Kate Spade؛ ونسقيه مع حذاء سبيكرز أبيض أو صندل كاجوال wedges. كما وأعجبنا فستان طويل نهاري مريح باللون الأخضر الباستيلي من جاكموس Jacquemus، اعتمديه مع اكسسوارات باللون الذهبي واجذبي الأنظار.
ولإطلالة نهارية أكثر شياكة ورسمية، إذا ما كنت متوجهة للدوام أو لاجتماع، اعتمدي إطلالة بالبدلة باللون الزهري الباستيل من ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz والتي تجمع بين الرقي والراحة.
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تصاميم رسمية راقية بألوان الباستيل لربيع 2020 من أهم العلامات
وللمناسبات والإطلالات المسائية وسهرات الربيع المتألقة، أطلي كنسمة خجولة بتصاميم راقية ذات ألوان باستيل مفعمة بالأنوثة الملفتة. أعجبتنا من مارك جايكوبس بدلة مصممة من موزيج من الألوان الباستيلية من قماش لماع، وهي جداً فاخرة لمناسبات ربيع 2020.
أما إذا كنت تفضلين الفساتين هذا الموسم، يمكنك أن تختاري من برادا Prada فستان ميدي فاخر من الساتان الزهري الباستيل بتصميم كتف واحد ومزركش باللون الذهبي. نسقي معه مجوهرات ذهبية اللون.. هذا الفستان يليق بصاحبات الأجسام النحيفة. كما وأعجبنا من ألتوزارا Altuzarra فستان بأطوال غير متناسقة مفعم بالأنوثة الناعمة وسيبدو مميزاً عليك في ربيع 2020.
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