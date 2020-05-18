قفاطين فاخرة من منصات العروض لإطلالة عيد الفطر 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 10:45 مساءً - منذ سنوات عديدة راجت موضة القفاطين لتصبح اليوم حاجة ملحة في خزانة أي امرأة تبحث عن الإطلالة ذات النفحة الشرقية الراقية بالأخص خلال شهر رمضان وعيد الفطر. وبسبب تهافت النساء على اقتنائها، عمد الكثيرون من مصممي دور الأزياء العالمية إلى تضمين القفاطين في مجموعاتهم الموسمية بتصاميم وألوان وخامات متنوعة على منصات العروض.

برأيك، هل هناك أجمل من القفاطين لكي تتألقي بها في إطلالتك لعيد الفطر 2020؟ بالطبع لا!

قفطان باللون الأخضر من إيلي صعب Elie Saab



فمهما اختلف ذوقك، سوف تجدين ما يليق بك ويعجبك من القفاطين من مجموعات صيف 2020 التي تزخر بالتصاميم الفاخرة من توقيع أهم المصممين.

تضع الخليج 365 اليوم بين يديك أروع القفاطين الفاخرة من منصات العروض لكي تختاري منها ما يعجبك لإطلالة يوم عيد الفطر 2020.

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قفاطين موضة صيف 2020 لإطلالة عيد الفطر 2020

قفاطين باللون البنفسجي لإطلالة عيد الفطر 2020

قفطان باللون البنفسجي من غوتشي Gucci



للاحتفال بيوم عيد الفطر 2020، اختاري القفاطين باللون البنفسجي. فهي آخر موضة لصيف 2020 وقد رصدناها بقوة على منصات العروض بدايةً من فالنتينو Valentino من خلال قفطان مزركش بطبعات الورود الكبيرة مع حزام يحد الخصر لإطلالة أكثر أناقة، ووصولاً إلى غوتشي Gucci من خلال قفطان بقصة واسعة على الموضة، والذي يليق كثيراً باللواتي يرغبن في إخفاء العيوب في أجسامهن.

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قفاطين مزركشة لإطلالة عيد الفطر 2020

قفطان أصفر من إيلي صعب Elie Saab



اختاري ليوم العيد القفاطين المزركشة بالتطريزات الراقية التي تضفي لمسة من الفخامة على القطعة؛ وقد لفتنا القفطان باللون الفوشيا بالتطريزات الذهبية على الكتفين والصدر من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti. نسقيه مع حذاء كعب باللون الذهبي وحقيبة جميلة.

كما ولفتنا القفطان باللون الأصفر بدرجته الراقية على منصة إيلي صعب Elie Saab ضمن مجموعة صيف 2020، فهو سيبدو مثالياً لإطلالة عيد الفطر 2020 بالأخص من خلال تصميم الواسع بالكسرات والزركشات على الصدر لأنوثة مثالية.

اعتمديه إذا كنت من ذوات البشرة السمراء الجذابة.

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قفاطين باللون الأبيض لإطلالة ملكية في عيد الفطر 2020

قفاطين وجلابيات باللون الأبيض على منصة عرض إرديم Erdem لربيع 2020



لأن الأبيض سيد الألوان في صيف 2020، يمكنك اختيار القفاطين باللون الأبيض لإطلالة عيد الفطر 2020. يمكنك اعتماد القفطان الأبيض بتصميم A Line مميز أنيق بياقته بشكل قميص والدانتيل الذي يزركشه من علامة إرديم Erdem.

نسقي معه الحزام العريض إذا ما أردت إبراز وتحديد خصرك بشكل واضح.

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