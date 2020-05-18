للمحجبات : فساتين محتشمة باللون المرجاني في عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 10:45 مساءً - اللون المرجاني من أكثر الألوان المحببة في فصل الصيف، وخاصة في الأزياء، وهو أحد درجات اللون الأحمر، و يُسمى أيضًا في عالم الموضة باللون البرتقالي الناعم، وجمعنا للمحجبات اليوم عدة إطلالات بفساتين محتشمة باللون المرجاني لخيارات صيفية مميزة.‬



‫فساتين بسيطة‬

فساتين بسيطة



‫لخيارات بسيطة للمنزل يمكنك ارتداء فستان مرجاني بربطة ناعمة للخصر، أو فستان مصمم بحزام للخصر، وموديل بسيط في الجزء العلوي مع ملحقاته باللون الأبيض أو البني، لخيارات أنيقة ومريحة.‬

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‫فساتين مرجانية للمناسبات‬

فساتين للمناسبات

للمناسبات يمكنك التأنق بفستان مرجاني مصمم بزهور ملونة على الكتف والخصر، وفستان مرجاني مزين بتطريزات لامعة، وللحفلات البسيطة يمكنك الظهور بفستان مرجاني مزين بزهور بيضاء ناعمة مع حجاب وحقيبة باللون الأسود.

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