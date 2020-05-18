شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.."أوروبا الصغيرة" مفتوحة للزوار بالكمامات والمسافات الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الزوار لبرج إيفل في باريس، ومبنى البرلمان البريطاني، والقصر الكبير في بروكسل، اليوم الاثنين دون أن يخالفوا إجراءات العزل العام ولكن بعد إعادة فتح حديقة أوروبا الصغيرة التي تضم مجسمات مصغرة لهذه المعالم، ولكن بالكمامات والمسافات الآمنة.

ومع إغلاق العديد من الحدود بالاتحاد الأوروبي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، تأمل الحديقة المقامة في بلجيكا أن تعطي السكان المحليين نفحة من السياحة التي أوقفتها إجراءات العزل العام.

وبدأت بلجيكا في تخفيف القيود التي فرضتها لمدة ثمانية أسابيع يوم الرابع من مايو ففتحت المتاحف وحدائق الحيوان والأسواق المفتوحة اليوم. وتأمل حديقة أوروبا الصغيرة التي تضم نحو 350 نموذجا لمعالم أوروبا الرئيسية أن تجذب مساحاتها الواسعة في الهواء الطلق الناس.

وقال كريستوف ميرت (38 عاما) الذي ذهب إلى الحديقة في بروكسل مع طفليه "رأيت على التلفزيون أن أوروبا الصغيرة سيعاد فتحها فحجزت على الإنترنت". ويتعين الحجز المسبق لدخول الحديقة كما يجب على الزوار مراعاة إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي بصرامة. حتى بعض المجسمات الصغيرة لأشخاص كانت تضع كمامات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالصور.."أوروبا الصغيرة" مفتوحة للزوار بالكمامات والمسافات الآمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.