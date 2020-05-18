تستخدم لمدة شهر وبـ5 جنيهات.. أهم 8 أسئلة عن الكمامات المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معظم دول العالم تتجه الآن في الفترة ما بعد 30 مايو، للتعايش مع هذا الفيروس، مشددًا على أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، دون ارتداء الكمامة، ووسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.

وتطرق "مدبولي" خلال مؤتمر أمس، إلى موضوع تكلفة شراء الكمامات الطبية، وقال: "توافقنا على ضرورة إنتاج الكمامات المصنعة من القماش، والتي تتميز بالاستدامة، وتم التوافق على ضرورة التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة؛ كي تقوم المصانع بتخصيص خطوط إنتاج لهذه الكمامات المستدامة وفق المواصفات المطلوبة، على أن يتضمن عدم ارتدائها عقوبات للمخالفين".

ويقول المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المٌذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن شركات ملابس حصلت بالفعل على تصاريح بإنتاج الكمامات القماش التي تستخدم الواحدة منها على مدار شهر كامل، وستكون بسعر حوالي 5 جنيهات.

هل مصر الوحيدة التي تعتمد الكمامة القماشة؟

وليست مصر فقط التي بدأت في إنتاج الكمامة القماش، إذ أوصى مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي بضرورة ارتدائها، ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن سياسة جديدة، بناء على توجيهات من المراكز، تحث الأمريكيين على ارتداء أقنعة من القماش في محاولة لمنع انتشار فيروسات التاجية.

كما بدأت ألمانيا بإلزام المواطنين بارتدائها إلزاميا في وسائل النقل العام، وفي المتاجر، في معظم مناطق البلاد، فضلًا عن إن بعض الدول الأوروبية قررت الاعتماد عليها في ظل خطة التعايش مع الفيروس، وذلك فق ما نقل موقعي "nbcnews" و"statnews".

ما مواصفات الكمامة القماش أو المستدامة؟

- قابلة لإعادة الاستخدام وغسلها للاستفادة منها أكثر من مرة.

- تسمح بالتنفس بشكل صحيح دون قيود.

- تتناسب بشكل مريح مع الوجه.

- تساعد على الحماية من فيروس كورونا، نظرا لأنها تتكون من عدة طبقات من القماش.

كيف يمكن ضمان جودة الكمامة؟

ولضمان جودة أقنعة الوجه المصنوعة من القماش التي يتم تصنيعها وبيعها في السوق، أعلنت وزارة الصناعة عن المعايير المتعلقة بمواصفات الأقمشة على النحو التالي: يمكن تصنيع النسيج إما عن طريق الحياكة أو نسج الألياف الطبيعية أو الاصطناعية أو المختلطة، ويجب أن يكون القماش نظيفا وخاليا من الروائح غير المرغوبة وله سطح ناعم ولا ينبغي أن يسبب تهيج الجلد.

كيف نغسلها ونعقهما؟

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- يجب وضع الكمامة في الغسالة ويمكن غسها بالماء الساخن.

- يفضل استخدام المنظفات ذات المركبات الشبيهة بالمبيضات، لأنها قادرة على قتل الميكروبات بشكل أكثر فعالية من المنظفات العادية.

- يمكن أيضا غسلها يدويا، من خلال فركها بالماء الدافئ والصابون، ثم تجفيفها بالهواء الساخن.

- يجب غسل الكمامة مرة واحدة على الأقل في اليوم.

هل الكمامة القماش كافية للوقاية من الفيروس؟

لن يحجب قناع الوجه القماش تمامًا الفيروس التاجي، لكنها طبقة إضافية من الحماية لك وللأشخاص من حولك عند استخدامها إضافة إلى إجراءات غسل اليدين والتباعد الاجتماعي كالبقاء على بُعد ما لا يقل عن متر من الآخرين، وتعتبر أقنعة القماش هي الأفضل للأشخاص الذين لا يعملون في مجال الرعاية الصحية.

كيف تختبرها؟

ويمكن اختبار القماش قبل استخدامه في تصنيع الكمامات، وذلك عن طريق، تسليط الضوء على قطعة القماش، وكلما قل الضوء الذي ينفذ عبر مسامها، فهذا يعني انها فعالة وصالحة للاستخدام في تصنيع الكمامات.

كيف يمكن تصنيعها في المنزل؟

- صنع الكمامة من طبقتين أو 3 طبقات من القماش، نظرا لأن النسيج الإضافي يوفر حماية أكبر.

-التأكد من أن الكمامة تغطّي الفم والأنف بشكل صحيح.

- إضافة فلتر ومرشح بين الطبقات، لأنه يساعد على تنقية الهواء الذي يتم استنشاقه، ويجب التأكد من خلعه قبل غسل القناع.

ما هي الفئات الممنوعة من ارتدائها؟

أوصى المركز الأمريكي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها CDC بعدم وضع أغطية الوجه القماشية على الأطفال تحت سن الثانية، أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس، أو فاقد الوعي، أو عاجز أو غير قادر على إزالة القناع دون مساعدة.