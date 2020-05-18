تعرفي على أجمل موديلات القمصان المزينة بـ"الكشكش" وكيفية تنسيقها

القاهرة - لايف ستايل
الأزياء المزينة بالكشكش موضة قديمة جداً تعود للعصور الوسطى أو ربما قبل ذلك حيث كانت تزين أزياء النساء ولاسيما الفساتين الفاخرة ومع مرور الزمن واختلاف المواسم استطاعت هذه الموضة أن تحافظ على وجودها بشكل أو بآخر وفي السنوات القليلة الماضية سيطرت على منصات العروض ومازالت الى الآن.. واليوم سنقدم لك أجمل موديلات القمصان المزينة بالكشكش وكيفية تنسيقها.
سيطرت الكشاكش على مختلف أنواع الملابس في موضة ربيع وصيف 2020 وقد شاهدناها على الفساتين والتنانير والقمصان بشكل خاص لدى كل من فالنتينو Valentino، برادا Prada، ماكس مارا Max Mara، كلوي Chloe، بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، سانت لوران Saint Laurent والقائمة تطول..
وقد اتسمت هذه التصاميم بالنعومة لكنها بدت أيضاَ عصرية ومواكبة للموضة تنوعت بشكل كبير من ناحية ألوانها وقصاتها وحتى الكشاكش كانت متنوعة بين تلك الناعمة أو الدراماتكية البارزة.
القمصان المزينة بالكشكش توحي بالكثير من الأنوثة عند تنسيقها بالأساليب الصحيحة كما أنها كما ذكرنا من صيحات الموضة الأبرز لهذا الصيف، نسقيها مع بنطلون جينز أزرق خصر عال وصندل من دون كعب أو حذاء رياضي لاطلالة صباحية كاجوال، أو اعتمديها مع تنورة من الجينز أو الجلد لاطلالات ملفتة وعصرية، ونسقيها أيضاً لاطلالات الدوام مع البناطيل القماشية أو التنانير البليسيه أو اختاري معها الشورت الطويل الرائج هذا الموسم. جميع الخيارات مفتوحة أمامك وقد جمعنا لك صور ستيرت ستايل لتستوحي أجمل الأفكار.
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