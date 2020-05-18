أحدث موديلات حقائب يد باللون الوردي لإطلالة أنيقة في عيد الفطر 2020

باريس - لايف ستايل
بالطبع تخطّطين للحصول على إطلالة مميزة في عيد الفطر 2020 خصوصاً عندما تكون إختياراتك صيفية ومشرقة بالألوان. لذلك لا بد من اختيار احدث موديلات حقائب يد باللون الوردي لاطلالة انيقة بتصاميم فاخرة وعصرية موقعة من أهم الماركات العالمية. ما رأيك أن تطلعي على احدث موديلات حقائب يد باللون الوردي لاطلالة انيقة في عيد الفطر 2020، لتكون من اختيارك المقبلة.
اختاري في عيد الفطر 2020، حقائب يد باللون الوردي مع الموديلات المربعة التي يمكنك حملها باليد مع الأكسسوار الذهبي الصغير من دار Coach. كما لا تتخلي عن حقائب يد باللون الوردي التي تأتي على شكل علبة صغيرة وبارزة لعيد الفطر 2020 لمنحك إطلالة فاخرة بأسلوب دار Ralph & Russo. ومن أجمل حقائب يد باللون الوردي القوي القطع التي تحمل باليد مع الباند العريض والحبيبات البراقة البارزة على الأقمشة الجلدية المضلعة من دار Valentino.
وفي حال أردت اختيار حقائب يد باللون الوردي الفاتح مع الموديلات الكبيرة، انتقي القطع العصرية مع الباند الخشبي العريض من وحي إطلالات Miu Miu. وبأسلوب يليق بعيد الفطر 2020، ما عليك الا التألق بحقائب يد باللون الوردي الفاتح مع الموديلات الكبيرة التي تحمل شعار Fendi، الى جانب حقائب يد جلدية باللون الوردي مع البكلة البراقة من الأمام من وحي حقائب دار Gucci لإضفاء سحراً خاصاً على اختياراتك.
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