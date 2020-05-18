عبايات أنيقة ومميزة من خولة المراغي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 03:48 مساءً - تتأنق الفاشينيستا المحجبة خولة المراغي بالعديد من العبايات الأنيقة والمناسبة لكل المناسبات ولجميع الفئات العمرية، لذا استوحينا لكُنَّ أحدث إطلالاتها بالعباية؛ لتأخذنَ منها أفكارًا لتصميمات مميزة.



العبايات السوداء

العبايات السوداء



ارتدتْ خولة عباية سوداء بطبقتين، مزينة برسومات بيضاء ناعمة في الأطراف، وظهرت بعباية سوداء مزينة بخطين عموديَّيْن من الفصوص المميزة في المنتصف، وأطلت بعباية سوداء مزينة بخطين أفقيين من الفصوص البيضاء وخط بذات الفصوص في الأكمام، كما اختارت عباية ناعمة بطبقات مليئة بالفصوص السوداء، ونسقت عباية سوداء مزينة من الأعلى برسمة أوراق الشجر الذهبية.

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العبايات الملونة

العبايات الملونة



اعتمدت خولة على العبايات الملونة لإطلالات شبابية، وكان من أبرز تصميماتها عباية رمادية مزينة بالأبيض من أحد الجوانب، وعباية بنية مزينة بفصوص، كما تزينت بعباية كحلية مزينة بالنقوش الكحلية، وتجملت بعباية عنابية بقصة ناعمة ومميزة، وتأنقت بعباية بيضاء.

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