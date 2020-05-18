الامارات | بالفيديو.. كندية تبتكر طريقة عجيبة لتعانق أمها في " زمن كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كندية تبتكر طريقة عجيبة لتعانق أمها في " زمن كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت شابة كندية إلى طريقة مبتكرة لمعانقة والدتها بأمان أثناء تفشي فيروس كورونا... «قفاز العناق»، وهو ستارة بلاستيكية مزودة بأربعة أكمام ومعلّقة على حبل غسيل.

في مدينة غويلف بجنوب أنتاريو، طورت كارولين إليس وزوجها أندرو ما يسمى بـ«قفاز العناق» عشية عيد الأم الذي احتفل به في 10 مايو في أميركا الشمالية.

وقالت كارولين لوكالة فرانس برس «فكرت في أنها لن تحصل على معانقة وكان علينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك. أردت أن أعطيها عناقاً في عيد الأم».

وثبت الزوجان الأكمام في ستارة بلاستيكية كبيرة، ما يسمح لشخصين بمعانقة بعضهما بعضاً دون اتصال مباشر.

وأضافت إليس «لقد احتاج إنجازها إلى وقت خصوصاً في ما يتعلق بمحاولة معرفة حجم الثقوب وارتفاعها. عملنا على ذلك حتى ساعات متقدّمة من ليل السبت، ثم جهّزنا كل شيء لعيد الأم يوم الأحد (10 مايو)».

وتمت مشاركة مقطع فيديو سجل للشابة ووالدتها في اللحظة التي تعانقتا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشر على نطاق واسع.

لكن إليس تقول إنها فوجئت بسرعة انتشار الفيديو. وأوضحت «أردت فقط معانقة والدتي. فوجئنا بسرعة انتشار الفيديو على الشبكات الاجتماعية، لكننا شعرنا بسعادة كبيرة عندما أدركنا أن أشخاصاً آخرين يمكنهم الاستفادة من هذه الفكرة». وتابعت «هذا يسمح لنا بالقيام بأمور طبيعية نوعاً ما. إنه يمنحنا أملاً بأن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد».

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