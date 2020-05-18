سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماع وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " جلسة تصوير لها جديدة

وظهرت سيرين بفستان انيق طويل باللون البيبي بلو بتصميم شيك بلمنسات بسطة من الفيونكات علي الاكمام ، ونسقت سيرين بعض المجوهرات والاكسسورات التي اكملت جمال اطلالاتها

اما من الناحية الجمالية اعتمدت سيرين المكياج الهادئ اللائق علي اطلالاتها مع تسريحة شعر غير متكلفة حيث اعتمدت علي ذيل حصان بشعر انسيابي منسق .

والتقطت سيرين الصور بعدة طرق منها مااظهر اطلالاتها كاملة بتطاير مع فستانها وصور اخري وهي ترتكز علي ملامح وجهها ومكياجها وتسريحة شعرها واكسسوراتها التي نسقتها من الاحجار

وكتبت سيرين " ‏ربي أسالك توفيقًا بحجم سمائك... موعدنا الليلة متل كل ليلة بالشهر الكريم كونو على الموعد الساعة وحدة بتوقيت السعودية على شاشة كل العرب" ????

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