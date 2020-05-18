الجينز يزهو بالأزرق السماوي في صيف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- يزهو الجينز بالأزرق السماوي في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تشيع أجواء البهجة والمرح. وأوضحت مجلة "Elle" أن الأزرق السماوي يكسو هذا الموسم كل موديلات الجينز مثل السكيني والبوي فريند والجينز ذا الأرجل الواسعة والجينز ذا الأرجل القصيرة والجينز ذا الأرجل المستقيمة. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز السماوي يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع قميص أبيض ذي قصة أكبر من المقاس "oversized". كما يمكن تنسيق الجينز السماوي مع تي شيرت أساسي يكتسي بالأسود أو الأزرق الداكن لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.

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