كيف تقي نفسك من آلام الأسنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال البروفيسور ديتمار أوسترايش إن آلام الأسنان لها أسباب عدة، أبرزها مشاكل الأسنان بطبيعة الحال مثل التسوس والتهاب دواعم السن والتهاب اللثة والتهاب العصب.
وأضاف نائب رئيس الغرفة الألمانية لأطباء الأسنان أن آلام الأسنان قد ترجع لأسباب أخرى مثل الصداع النصفي والتهاب الأذن الوسطى والتهاب الجيوب الأنفية والهربس.
كما قد ترجع آلام الأسنان إلى تناول أدوية معينة مثل أدوية "البيسفوسفونات" المعالجة لهشاشة العظام.
وأشار أوسترايش إلى أن آلام الأسنان تستلزم استشارة الطبيب في كل الأحوال، خاصة إذا كانت مستمرة ومتزايدة وإذا كانت مصحوبة بتورمات في الفم أو الوجه أو نزيف اللثة المتكرر.
وللوقاية من آلام الأسنان ينبغي العناية الجيدة بها من خلال تنظيفها بالفرشاة والمعجون بمعدل مرتين يوميا مع استخدام خيط الأسنان بمعدل مرة واحدة يوميا لتنظيف الفراغات بين الأسنان.
ومن المهم أيضا اتباع تغذية صحية ومتوازنة قليلة السكر، مع مراعاة إجراء فحوصات دورية لدى طبيب الأسنان بمعدل مرتين كل عام.
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