تعرفي على طرق تنسيق "القميص الأبيض" المستوحاة من نانسي عجرم

القميص الأبيض كان نجم إطلالات نانسي عجرم الأخيرة، هذا الخيار الكلاسيكي بالعادة، تألقت به نانسي في أحدث صورتين ونسّقته بأسلوب كاجول وشبابي. تابعي معنا أحدث إطلالتين لنانسي عجرم لتشاهدي كيف تألقت بالقميص الأبيض.

لعيد إبنتها ميلا أطلّت نانسي بسروال دينيم داكن اللون، نسّقت معه قميصاً باللون الأبيض بقصة كروب تكشف منطقة البطن وتبرز رشاقتها، ومزّين بما يشبه الحزام المربوط عند الجنب وبنقشة المقلّم الملوّن بالأخضر والرمادي والأبيض والأسود. كما تميّز القميص بالأكمام القصيرة المنفوخة.

وعلّقت على الصورة قائلة: "أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد... عيدك أحلى أعيادي MILA".

ومن الناحية الجمالية، تركت نانسي شعرها القصير منسدلاً على كتفيها بطريقة ناعمة تناسب إطلالتها الكاجوال. كما إعتمدت ماكياجاً ناعماً مع لمسة من البلاشر وشفاه بلون زهري فاتح، والأكسسوار الوحيد الذي زيّن إطلالتها هو نظارات شمسية عصرية باللونين الابيض والأسود.

وكانت نانسي قد أطلت قبل يومين أيضاً بالقميص الأبيض، الذي جاء أيضاً بأكمام منفوخة مع الأزرار الأمامية، وأكملت اللوك بسروال دينيم بصيحة الممزّق وبلون داكن.

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