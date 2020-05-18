تعرفي على طرق تنسيق "القميص الأبيض" المستوحاة من نانسي عجرم

بيروت - لايف ستايل
القميص الأبيض كان نجم إطلالات نانسي عجرم الأخيرة، هذا الخيار الكلاسيكي بالعادة، تألقت به نانسي في أحدث صورتين ونسّقته بأسلوب كاجول وشبابي. تابعي معنا أحدث إطلالتين لنانسي عجرم لتشاهدي كيف تألقت بالقميص الأبيض.
لعيد إبنتها ميلا أطلّت نانسي بسروال دينيم داكن اللون، نسّقت معه قميصاً باللون الأبيض بقصة كروب تكشف منطقة البطن وتبرز رشاقتها، ومزّين بما يشبه الحزام المربوط عند الجنب وبنقشة المقلّم الملوّن بالأخضر والرمادي والأبيض والأسود. كما تميّز القميص بالأكمام القصيرة المنفوخة.
وعلّقت على الصورة قائلة: "أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد... عيدك أحلى أعيادي MILA".
ومن الناحية الجمالية، تركت نانسي شعرها القصير منسدلاً على كتفيها بطريقة ناعمة تناسب إطلالتها الكاجوال. كما إعتمدت ماكياجاً ناعماً مع لمسة من البلاشر وشفاه بلون زهري فاتح، والأكسسوار الوحيد الذي زيّن إطلالتها هو نظارات شمسية عصرية باللونين الابيض والأسود.
وكانت نانسي قد أطلت قبل يومين أيضاً بالقميص الأبيض، الذي جاء أيضاً بأكمام منفوخة مع الأزرار الأمامية، وأكملت اللوك بسروال دينيم بصيحة الممزّق وبلون داكن.
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