رزان مغربي تتألق في أحدث ظهور لها بجمسبوت لامع

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة رزان مغربي فيديو جديدا من برنامج إغلب السقا المذاع على قناة إم بي سي مصر، برفقة الفنانة نادية الجندي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت رزان مغربي مرتدية جمبسوت باللون الذهبي اللامع، على أحدث صيحات الموضة، مكشوف من منطقة الصدر، كما ارتدت حذاء بكعب عال باللون الذهبي لإبراز قوامها الرشيق.
وتركت رزان مغربي خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف بطريقة مميزة يخطف الأنظار.
كما اختارت رزان مغربي بعض اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز ملامحها الرقيقة، فوضعت اللون الكاشمير الفاتح في الشفاه، مع رسم العين بطريقة بسيطة لإبراز جمالها.
وارتدت بعض الإكسسوارات البسيطة في اليد والأذن لاستكمال إطلالتها .
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