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هذه الرياضة طريقك لقوام رشيق ومفتول العضلات

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن السباحة تعد مثالية للحصول على قوام رشيق ومفتول العضلات.

وأوضح الأستاذ بالجامعة بمدينة كولن الألمانية أن ممارسة السباحة لمدة ساعة تساعد على حرق حوالي 430 سعرا حراريا، كما أنها تعمل على تدريب عضلات الظهر والصدر والأكتاف.

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ولتحقيق النتائج المرجوة ينبغي ممارسة السباحة بمعدل لا يقل عن مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لمدة 45 دقيقة في المرة الواحدة.

ومَن يرغب في تقوية العضلات العميقة يمكنه ممارسة التمارين المائية.

وأشار فروبوزه إلى أن السباحة تعد مناسبة للأشخاص، الذين يعانون من السِمنة والروماتيزم وكبار السن بصفة خاصة؛ كونها رياضة صديقة للمفاصل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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