محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
يمكن أن يصاب الأطفال من جميع الأعمار بمرض فيروس كورونا، لكن أعراض معظم الأطفال المصابين لا تكون عادة بنفس حدة أعراض البالغين، وقد لا تَظهر على بعضهم أي أعراض على الإطلاق
وتقول رئيسة قسم البحوث السريرية في معهد البحوث المركزية لعلم الأوبئة في هئية حماية المستهلك الروسية، تاتيانا روجينتسوفا، إن أعراض فيروس كورونا غالبا ما تكون لدى الأطفال أخف من البالغين أو يكون الفيروس بدون أعراض، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".
وقالت روجينتسوفا: "معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا يكون المرض خفيف لديهم، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم قليلا، والتهاب الحلق وسعال جاف خفيف، وفقدان الشم".
من الأعراض الأخرى الأكثر شيوعًا لدى الأطفال أكثر من البالغين، وفقًا للإخصائية، الإسهال.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها الإسهال.. الأعراض الأكثر شيوعا لـ كورونا لدى الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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