دراسة تحذر: مصاب كورونا ينقل العدوى قبل ظهور الأعراض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت دراسة ألمانية أن الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب غيره بالعدوى قبل ظهور الأعراض الأولية للمرض عليه.

جاء ذلك في الدراسة التي نشرتها مجلة The Lancet Infectious Diseases البريطانية العلمية، واستندت الدراسة إلى تحليل مفصل قام به علماء لسلاسل العدوى في أول مجموعة أشخاص أُصِيْبُوا بالمرض في ألمانيا قبل أربعة أشهر، وفق ما نقله "24" الإماراتي.

وأجرى الدراسة فريق برئاسة ميرله بومر من مكتب الصحة والأمن الغذائي في ولاية بافاريا الألمانية وأودو بوخهولتس من معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات وفيكتور كورمان من مستشفى شاريتيه في برلين.

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وذكر العلماء معدو الدراسة أن انتقال العدوى من المصاب إلى غيره قبل ظهور الأعراض على المصاب، حدث في حالة واحدة على الأقل من الحالات الستة عشر التي شملتها الدراسة، ورجح الباحثون أن يكون هذا الأمر قد حدث في خمس حالات أخرى.

وأضاف الباحثون أن في أربع حالات على الأقل انتقلت العدوى إلى أشخاص آخرين في نفس اليوم الذي بدأت الأعراض تظهر فيه على الشخص المصاب، ورجحوا إمكانية حدوث هذا الأمر في خمس حالات أخرى.

وخلص الباحثون إلى أن تعاظم خطر الإصابة بالعدوى قبل بداية الأعراض أو بعد وقت قصير من ظهورها، يضع التدابير الصحية أمام تحديات جسام، كما رأوا أن فترة الحضانة التي بلغت في المتوسط أربعة أيام، كانت قصيرة جداً لدى الكثير من الناس، وأكد الباحثون أنه "قد يكون من الصعب تحقيق احتواء عالمي لكوفيد19-".

يشار إلى أن الحالات الأولى لإصابات فيروس كورونا في ألمانيا، والتي كانت موضع الدراسة، ظهرت في شركة فيباستو لمستلزمات السيارات، وظهرت الحالات بعد أن وصلت إلى الشركة زميلة صينية في زيارة عمل في يناير الماضي ونقلت العدوى إلى عاملين بالشركة.