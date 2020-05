مكياج نيود للعيد على طريقة ميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 01:45 صباحاً - تعرفي الى الطريقة الحصول على مكياج نيود ناعم للعيد بأسلوب ميغان مارغل وأهم المستحضرات التي تستخدمها.



تعدّ ميغان ماركل رمزاً للموضة والجمال، وتشكل مصدر إلهام للعديد من النساء حول العالم، هي المعروفة بأسلوبها البسيط والرائع في تطبيق المكياج، وخصوصاً أحمر الشفاه النيود التي غالباً ما تعتمده في إطلالاتها. فإذا كنت تميلين الى المكياج النيود، طبقيه للعيد على طريقة ميغان من خلال مستحضرات عدة تستخدمها للحصول على مكياج مثالي لا تشوبه شائبة.



أحمر شفاه نيود يدوم طويلاً

تتبع ميغان ماركل روتيناً خاصاً للعناية بشفاهها، وهو ما يساعدها في الحصول على شفاه متألقة وأحمر شفاه نيود يدوم طويلاً، فهي غالباً ما تبتعد عن الألوان الفاقعة مثل الأحمر والبرقوقي. تقوم ميغان ماركل في البداية، بتجهيز شفتيها وإعدادها جيداً قبل تطبيق الروج النيود، من خلال استخدام مرطب الشفاه Drunk Elephant Lippe Balm، ومقشر الشفاه Lanolips Lemonaid Scrubba Balm. من ثم، تقوم بتحديد شفتيها بقلم تحديد الشفاه من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury Lip Cheat In Iconic Nude. ولملء شفتيها، تستخدم ميغان ماركل أنواعاً محددة من أحمر الشفاه بتدرجات اللون النيود، من بينها: Very Victoria Matte Revolution Lipstick من شارلوت تيلبوري، الذي يتميز لونه النيود الداكن الغني والعميق الذي يناسب جميع ألوان البشرة، وHuda Beauty Power Bullet Matte Lipstick In Game Night، الذي يتميز بلونه فائق اللمعان وتركيبته الغنية التي تدوم طويلاً ولونه النيود الوردي الجذاب، إضافة الى NYX Suede Matte Lipstick In Peach Don'T Kill Me، الذي يتميز بلون النيود الداكن وتركيبه الكريمية نصف اللامعة.

مكياج سموكي ناعم

من المعروف أن مكياج العيون السموكي الناعم من أكثر أساليب المكياج المحببة لدى اميغان ماركل، وغالباً ما تستخدم فيه ألوان ظلال العيون باللون النيود والبني والذهبي، فهي تحب الألوان الدافئة والهادئة. فتمزج هذه الألوان فوق الجفن العلوي، على أن أكثر دكانة عند زاوية العين الخارجية بأسلوب السموكي. وإليك بعض أنواع الباليت التي تستخدمها ميغان ماركل: bareMinerals Gen Nude Eyeshadow Palette, Neutral من جون لويس John Lewis، و Anastasia Beverly Hills Soft Glam Eye Shadow Palette، وNatasha Denona Mini Eyeshadow Palette in Glam.

