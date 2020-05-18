أفضل كريم كولاجين لبشرة شابة على الدوام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 01:45 صباحاً - اكتسبت كريمات الكولاجين خلال السنوات الأخيرة، شهرة كبيرة ورواجاً بين النساء، لا سيما من هن في سن الأربعين وما فوق، ففي هذه المرحلة يبدأ إنتاج الكولاجين في البشرة يتباطأ تدريجياً، فتظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة شيئاً فشيئاً. فهذه الكريمات تضخ الكولاجين في البشرة وتعيد إليها حيويتها وشبابها. وفي هذا المقال، سنعرفك الى أفضل أنواع كريمات الكولاجين، لتختاري من بينها ما يناسبك.



مميزات كريم الكولاجين



تحتوي معظم كريمات الكولاجين على مكونات تمتلك قدرة كبيرة على ترطيب وتغذية البشرة، مثل الريتينول المعزِّز للكولاجين، وحمض الهيالورونيك الذي يرطب البشرة في الأعماق، إضافة الى مضادات الأكسدة الصديقة للبشرة، والزيوت الطبيعية المغذية للبشرة، وبالتالي هي كريمات متعددة المهام، حيث تعمل على ترطيب وتغذية البشرة وشد التجاعيد وملء الخطوط الدقيقة.



أفضل كريم كولاجين لشباب البشرة



ETUDE HOUSE Moistfull Collagen Cream

ETUDE HOUSE Moistfull Collagen Cream



العنصر الرئيسي في كريم الكولاجين الكوري هذا، هو ماء الكولاجين الفائق، الذي يحتوي على الكولاجين المتحلل الذي يعزز ترطيب البشرة ويوفر لها مظهراً متوهجاً لمدة تصل الى 12 ساعة في اليوم. كذلك، يحتوي على زيت الباوباب المرطب للبشرة والغني بمضادات الأكسدة. إضافة الى أن تركيبته عبارة عن جل خفيف الوزن يذوب في البشرة من دون أن يترك أي بقايا دهنية، فيجعل بشرتك ممتلئة وندية.

تابعي المزيد: للبشرة الجافة.. اعتمدي هذه الخلطات لترطيب فعال



Admire My Skin Collagen Beauty Cream

Advertisements

Admire My Skin Collagen Beauty Cream



يشتمل كريم الكولاجين هذا على عشب البحر الحيوي، وحمض الهيالورونيك الذي يمد البشرة بالترطيب اللازم، ومزيج من الزيوت النباتية المغذية للبشرة، والسكوالان الذي يمنحك بشرة صحية ومتوهجة، وذات مظهر ممتلئ وملمس ناعم.



Advanced Clinicals Collagen Skin Rescue Lotion

Advanced Clinicals Collagen Skin Rescue Lotion



يتكون كريم الكولاجين هذا، من مزيج مهدئ من عصير الصبار والبابونج ومستخلص الشاي الأخضر المثالي للبشرة الجافة والحساسة، وهي مكونات طبيعية ترطب البشرة في الأعماق وتغذيها وتعزيز مرونتها وإعادة الشباب إليها... ومع المواظبة على استخدامه، ستلاحظين نتائج مبهرة على بشرتك. علماً أن تركيبته كريمية، مرطبة، وغير دهنية، يمتصها الجلد بكل سهولة من دون أن تترك أي بقايا عليها.



Collagen Face Serum With Peptides & Hyaluronic Acid

Collagen Face Serum With Peptides & Hyaluronic Acid



إذا كنت تبحثين عن كريم كولاجين متعدد الاستخدامات، فلا تترددي في استخدام هذا الكريم الذي يستحق التجربة. فهو يتكون من الكولاجين والببتيدات وحمض الهيالورونيك، إضافة الى الزيوت الأساسية التي ترمم خلايا البشرة التالفة، وتعيد الى البشرة التوهج والإشراقة.

تابعي المزيد: زيت الجزر لبشرة شابة خالية من الحبوب