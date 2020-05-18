5 خلطات طبيعية تخلصك من رائحة الفم الكريهة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 01:45 صباحاً - تُعاني بعض النساء من رائحة كريهة للفم، ومنهن لا يُدركن ذلك، وأخريات يشعرن بالقلق تجاه رائحة أنفاسهن، مما يُسبب لهن الإحراج وفقدان الثقة بالنفس وتشويش علاقاتهن الاجتماعية وحتى الزوجية. فرائحة الفم الكريهة، هي مشكلة محرجة ومزعجة جدًا، وكثيرات يجهلن أسبابها وكيفية التخلّص منها. لذلك، "الخليج 365.نت" اختار لك أفضل الخلطات الطبيعية لمعالجة رائحة الفم الكريهة والتخلّص منها بسرعة.



خلطات طبيعية للتخلّص من رائحة الفم الكريهة

خلطات طبيعية سهلة وبسيطة للتخلّص من رائحة الفم الكريهة

للتخلّص من رائحة الفم الكريهة إليك، روتين سليم للمحافظة على نظافة الفم من خلال تطبيق هذه الوصفات الطبيعية:



النعناع والبقدونس:

يساعد البقدونس والنعناع في التخلّص من رائحة الفم الكريهة

البقدونس والنعناع يعتبران من الأعشاب الطبيعيّة ذات المفعول القوي في تخفيف الالتهابات ومقاومة الجراثيم، إضافةً لقدرتهما على تخليص الفم من رائحته الكريهة.

طريقة التطبيق:

يتم تحضير محلول منهما بغلي كلٍّ من النعناع والبقدونس بكمية من الماء، ومن ثم تصفية الماء واستخدامه مرتين يوميًا بالمضمضة به.



زيت الزيتون:

زيت الزيتون يمنع ظهور رائحة الفم الكريهة

يمتاز زيت الزيتون بخصائص هامة وفعّالة في قتل جميع الجراثيم المتواجدة بين الأسنان وعلى اللثة.

طريقة التطبيق:

يتم استخدامه بوضع قطرات منه على الإصبع، ومن ثم تدليك الإصبع باللثة والأسنان لمدة خمس دقائق. ثمّ، المضمضة بالماء الصافي. هذه الوصفة أوجدت نتائج مذهلة في التخلّص من الرائحة الكريهة للفم في مدة زمنية قصيرة.



الليمون والماء والملح:

الليمون الحامض للتخلّص من رائحة الفم الكريهة

الماء المالح يعتبر دواءً قابضًا لتورم الأنسجة، فهو يعزّز الشفاء السريع، ويمنع العدوى التي قد تصيب الأنسجة المكشوفة. وكذلك التخفيف من التهاب الحلق بقتل البكتيريا. والليمون الحامض يتميّز بخصائصه المضادة للالتهابات.

طريقة التطبيق:

عصر نصف ثمرة من الليمون الحامض، ثم تُضاف للعصير نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف كوب من الماء. بعدها، يُستخدم السائل الناتج كمضمضة يومية.



الخل:

يحتوي الخل على خصائص فعّالة لمعالجة رائحة الفم الكريهةِ

استخدام الخل في الغرغرة يوميًا، يُساعد في التخلّص من الرائحة الكريهة التي تصيب الفم.

طريقة التطبيق:

يتم تخفيف الخل في نصف كوب من الماء، ويتم الغرغرة به يوميًا قبل وجبة الإفطار، وقبل النوم لحماية الفم من هذه الرائحة.

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زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يُساعد في إزالة رائحة الفم الكريهة

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للالتهابات، والميكروبات، فيحافظ على صحة الفم.

طريقة التطبيق:

يتم مضمضة مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند لمدة 5 دقائق. ثم، يغسل الفم بالماء الفاتر. تُكرر هذه الوصفة مرتيّن يوميًا عند الاستيقاظ وقبل النوم.



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أسباب رائحة الفم الكريهة:

أسباب ظهور رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة تظهر جرّاء عدّة أسباب، ولعلّ أبرزها:

يُعد اللسان المسبّب الأكبر لرائحة الفم الكريهة في أغلب الحالات؛ لأنّ سطح اللسان يحتوي على شعيرات وتشققات تعلق بها بقايا الطعام والخلايا الميتة والبكتيريا وتتغذى البكتيريا على بقايا الطعام، والتي تؤدي إلى رائحة فم كريهة.

عدم الأكل لمدة طويلة؛ إذ يقوم الجسم بحرق الدهون المخزّنة فيه للحصول على الطاقة وينتج عن عملية حرق الدهون هذه الرائحة.

يعتبر الغذاء هو المصدر الرئيس لرائحة الفم الكريهة، مثل الثوم والبصل، وبعض أنواع التوابل، ويمكن أن تتسبّب بقايا الطعام التي تبقى بين الأسنان، في ظهور هذه الرائحة.

إهمال نظافة الفم الذي يؤدي إلى تراكم بقايا الطعام، وظهور طبقة البلاك على الأسنان، ويمكن أن يؤدي تراكم هذه الطبقة إلى التهابات ومشكلات في اللثة والأسنان.

يتسبّب التدخين ومنتجات التبغ في ظهور رائحة الفم السيئة، جرّاء المركبات الكيمائية التي تبقى داخل الفم عقب التدخين.

يؤدي جفاف الفم إلى ظهور الرائحة الكريهة؛ إذ يعمل اللعاب على تطهير وترطيب الفم. وعند جفافه تظهر الرائحة الكريهة. ويمكن أن يؤدي التنفّس عبر الفم، إلى ظهور هذه الرائحة.

تتسبّب الأدوية الخاصة بحساسية الأنف، والجيوب الأنفية في جفاف الفم. وبالتالي، ظهور الرائحة الكريهة.

يؤدي إهمال العناية بتقويم الأسنان، والتركيبات الصناعية إلى ظهور رائحة الفم الكريهة بسبب تراكم بقايا الطعام عليها.

الغثيان الذي تعاني منه السيدات الحوامل والتغيرات الهرمونية قد تكون سببًا في ظهور هذه الرائحة.



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نصائح للحصول على رائحة فم منعشة

نصائح هامة تقي من رائحة الفم الكريهة

تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين في اليوم، صباحًا ومساءً قبل النوم، لمدة دقيقتين على الأقل.

الاهتمام بنظافة سطح اللسان عن طريق استخدام فرشاة يدوية أو كهربائية لفرك اللسان.

استخدام الخيط الطبي، لإزالة طبقات البكتيريا وبقايا الطعام من بين الأسنان.

استخدام غسولات الفم القاتلة للبكتيريا، التي تُساهم في تقليل البكتيريا المسبّبة لرائحة الفم.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام، لإجراء الفحوص الدورية وتنظيف الجير من الأسنان.

مضغ علكة خالية من السكر للمحافظة على سيولة اللعاب في الفم؛ ليقوم بدوره في إزالة بكتيريا الفم وتقليل الرائحة الكريهة.

الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء؛ تفاديًا لعدم جفاف الفم.

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