كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مايو 2020 01:45 صباحاً - لا شك أن هناك الكثير من العطور العالمية الرائعة، رغم ذلك قد يشكل اختيار عطر جديد مناسب تحدياً كبيراً بالنسبة الى كثيرات من النساء، لكن في النهاية لا بد من أن هناك عطراً نسائياً يناسب شخصيتك ويرضي ذوقك ويوفر لك رائحة مميزة تدوم طويلاً وتلفت الأنظار إليك. ولتسهيل مهمة اختيار عطر جديد مناسب لك، نرصد لك أفضل عطر نسائي لصيف 2020.



Loewe Paula's Ibiza Eau de Toilette

Loewe Paula's Ibiza Eau de Toilette

من خلال هذا العطر الجديد المميز الصادر عنها، تجعلك الدار الإسبانية Loewe تحلمين بالعطلات الصيفية والتمتع بأشعة الشمس والسهرات مع الأصدقاء، فهو عطر مستوحى من مدينة إيبيزا الشهيرة، وهو يتكون من الباتشولي وخشب الصندل والبخور...

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Marc Jacobs Daisy Daze Limited Edition

Marc Jacobs Daisy Daze Limited Edition

هذا العطر الجديد هو نسخة محدودة من دار مارك جاكوبس Marc Jacobs، لذلك لا تترددي هذا الصيف في الاستمتاع برائحته المنعشة والحيوية التي تتكون من نغمات الحمضيات واليوسفي والمسك. إنه عطر مناسب جداً لسهرات الصيف ومناسباته.

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Armani Si Passione Intense Eau de Parfum

Armani Si Passione Intense Eau de Parfum

يوفر لك هذا العطر الجديد من جيورجيو أرماني Giorgio Armani أناقة مطلقة وإطلالة فخمة جداً، فهو مصنوع من أرقى النغمات وأجملها، حيث يشكل مزيجاً رائعاً من الفانيليا والأخشاب والباتشولي والورد والياسمين، وهو بالتأكيد سيزيدك أنوثةً وجمالاً.

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Valentino Donna Born in Roma

Valentino Donna Born in Roma

رائحة هذا العطر حلوة، ساحرة، جذابة ودافئة، وهي تشبه بجمالها سحر وجمال المدن الإيطالية الخلابة. وهو يعتمد في تركيبته على نغمات الياسمين والفانيليا والزبيب الأسود، التي تجعل رائحتك عذبة وفواحة طوال اليوم، فلا تترددي في تجربة هذا العطر الفاخر من فالنتينو Valentino خلال صيف 2020.

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Cartier Les Épures de Parfum Pur Magnolia

Cartier Les Épures de Parfum Pur Magnolia

يشكل هذا العطر واحداً من ثلاثة عطور جديدة لهذا الصيف، صادرة من علامة كارتييه Cartier، وهو يتميز برائحته الزهرية الفواحة مع لمسة من قشر الليمون المنعش والخفيف، إضافة الى رائحة الماغنوليا الشهية، مما يجعله أحد أفضل العطور النسائية المناسبة لأجواء الصيف.