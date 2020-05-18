الامارات | 30 خبيراً يشاركون في «النشر الإلكتروني.. منصات بديلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 خبيراً يشاركون في «النشر الإلكتروني.. منصات بديلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن سلسلة جلساته الافتراضية عبر الإنترنت، نظم معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الأسبوع الماضي، ندوة بعنوان «النشر الإلكتروني: منصات بديلة»، التي ناقشت تحديات واقع ومستقبل قطاع النشر.

شارك في الندوة نحو 30 ناشراً وخبيراً في قطاع النشر، من بينهم صلاح شبارو (بيروت)، وهو مؤسس ومدير موقع نيل وفرات. كوم لبيع الكتب العربية على الإنترنت، وعلي عبدالمنعم محمد (القاهرة)، وهو عضو مجلس إدارة اتّحاد الناشرين المصريين، ورئيس لجنة التطوير المهني والنشر الإلكتروني، ويشغل حالياً أيضاً منصب مدير قطاع النشر في شركة ستوريتل أرابيا. ناقشت الندوة أربعة محاور؛ في مقدمتها الدور الذي تلعبه المنح المقدمة للناشرين في تحفيز قطاع النشر، مسلّطة الضوء على برنامج منح «أضواء على حقوق النشر» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بوصفه السبّاق في استحداث فئتَي الكتاب الصوتي والكتاب الإلكتروني من خلال المنح التي يوفرها للناشرين، إلى جانب المنح المخصصة للكتاب الورقي ضمن فئة الترجمة. كما طرح المشاركون خلال الندوة حلولاً مستدامة عدة للتحديات التي يواجهها هذا القطاع، أهمها تعزيز القراءة كفعل يومي أساسي لدى القارئ العربي. وتطرق المشاركون في محور آخر إلى النشر الصوتي والإلكتروني في ظلّ الطفرة التكنولوجية. من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي، إن «الواقع الذي نعيشه اليوم فرض قيوداً على الطباعة الورقية، وجعل من الإنترنت المرجع الأول للمستخدم للتزود بالمعلومات، خصوصاً في ظل حاجتنا للالتزام بالتباعد الجسدي والبقاء في المنازل، ما من شأنه أن يزيد من التحديات التي يواجهها النشر الورقي خلال المرحلة المقبلة».

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