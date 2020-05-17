الامارات | ولادة رضيع مصاب بـ«كوفيد-19» في روسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة رضيع مصاب بـ«كوفيد-19» في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ولد رضيع مصاب بفيروس كورونا المستجد كانت والدته مصابة بالمرض في أوسيتيا الشمالية بالقوقاز الروسي، كما أعلنت السلطات الصحية اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإقليمية لوكالة تاس الروسية الرسمية إن «حاملاً أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وانتقلت العدوى إلى رضيعها». وأضاف أنهما «موجودان الآن في المنزل، وحالتهما جيدة».

وسبق أن ولد منتصف أبريل رضيع مصاب بـ«كوفيد-19» في البيرو، وأكدت السلطات حينها أنها «ثاني حالة» من هذا النوع في العالم.

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وروسيا هي ثاني أكثر الدول تضرراً في العالم، بعد الولايات المتحدة، من ناحية عدد الإصابات بالفيروس، بتسجيلها 281 ألفاً و752 إصابة بينها 2631 وفاة.

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