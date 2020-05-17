أطباء يحذرون من "تسونامي أمراض نفسية" بسبب الإغلاق والحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حذر أطباء نفسيون من موجة هائلة "تسونامي" من الأمراض العقلية التي تنتج بسبب المشكلات التي تتراكم أثناء فترة الإغلاق والحجر المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكره موقع "BBC".

ويقلق الأطباء النفسيون بشكل خاص من أن الأطفال وكبار السن لا يحصلون على الدعم الذي يحتاجونه بسبب إغلاق المدارس والعزل الذاتي والخوف من الذهاب إلى المستشفيات.

وبحسب استطلاع أجري مؤخرا، كشف أطباء عن ارتفاع في حالات الطوارئ التي تحتاج إلى دعم نفسي بينما انخفضت نسبة جلسات العلاج النفسي الروتينية.

وشددوا على أن خدمات الصحة العقلية لا تزال مفتوحة لممارسة العمل.

"تبخر المرضى"

وقالت البروفيسورة ويندي بيرن، رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين: "إننا نشهد بالفعل التأثير المدمر لمرض كوفيد 19 على الصحة العقلية، مع معاناة المزيد من الناس من التأزم.

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