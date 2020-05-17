دراسة تقدم معلومات جديدة: كورونا ينتقل بين القطط دون ظهور أعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن القطط يمكن أن تصيب القطط الأخرى بفيروس كورونا المستجد، دون أن تظهر أي أعراض، ما يقدم معلومات جديدة كيفية تأثير الفيروس على فصيلة القطط سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وفقا لما ذكره موقع "العربية".

وفي الدراسة الأمريكية اليابانية، أصاب الباحثون عمداً 3 قطط ووجدوا أن الفيروس تمكن منها بعد 3 أيام. وعندما وضعت القطط المصابة مع قطط سليمة لبضعة أيام أصيبت جميع القطط السليمة بالفيروس أيضا. ولم تظهر القطط الخاضعة للدراسة أي أعراض، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان الوزن.

وظهرت أول إصابات للقطط بكورونا بالولايات المتحدة على قطتين في نيويورك مع أعراض خفيفة في الجهاز التنفسي. وجاءت نتائج اختبار فيروس كورونا على ثمانية أسود ونمور في حديقة حيوان برونكس إيجابية.

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وقال الفريق الذي أعد الدراسة، بقيادة خبير الفيروسات يوشيهيرو كاواوكا من جامعة طوكيو وزملائه في جامعة ويسكونسن الأمريكية، إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم ما إذا كانت القطط يمكن أن تنقل الفيروس إلى البشر، مشيرا إلى أنه "حتى الآن، لا يوجد دليل على أنهم يستطيعون".

وكتبوا في رسالة إلى مجلة "نيو إنغلاند" الطبية: "نظرا للحاجة إلى إيقاف جائحة فيروس كورونا من خلال آليات مختلفة، هناك حاجة إلى فهم أفضل للدور الذي قد تلعبه القطط في نقل فيروس كورونا إلى البشر".

وبينما لا يزال الباحثون يحاولون اكتشاف المزيد عن فيروس كورونا والحيوانات الأليفة، توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يحد الأشخاص من التفاعل مع حيواناتهم الأليفة أو الحيوانات خارج المنزل مع اتخاذ الإجراءات الوقائية

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