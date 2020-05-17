الامارات | اعتقال زوجة رئيس ألبانيا في تظاهره ضد هدم مسرح

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال زوجة رئيس ألبانيا في تظاهره ضد هدم مسرح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتج متظاهرون ضد هدم المسرح الوطني في ألبانيا بمدينة تيرانا، فيما بدأت أعمال الهدم في وقت مبكر من صباح اليوم.

وذكرت قناة تلفزيونية محلية إن الشرطة أبعدت 37 فنانا وناشطا عن مسرح المستقبل، الذي تم تصميمه في عام 1939، بواسطة المهندس المعماري، جيوليو بيرتي، خلال الاحتلال الإيطالي. وأضافت قناة "تي.في كلان" أن السلطات اعتقلت أيضا متظاهرين بالشوارع، من بينهم مونيكا كريمادي، زوجة الرئيس الير ميتا، الذي يدير حزبا معارضا صغيرا. وأظهرت مشاهد من المسرح أعدادا كبيرا من رجال الشرطة، يواجهون المتظاهرين وبعض المشاجرات خلال اليوم.

وتسعى الحكومة التي يقودها اشتراكيون في ألبانيا لهدم المبنى منذ سنوات، قائلة إن تجديده سيكون مكلفا للغاية.

ويقع المبنى في العاصمة، تيرانا وهو موقع عقارات رئيسي. ومن المقرر بناء مركز تسوق ومبان سكنية الآن في الموقع بمساعدة مستثمر دنماركي.

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