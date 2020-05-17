خيارات رمضانية بتدرجات اللون الأبيض والبيج من الفنانات الخليجيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 مساءً - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الإطلالات المميزة في شهر رمضان الحالي، ولا سيّما خيارات الجلابيات والفساتين البيضاء المصممة بشكل واسع ومريح. ومن أبرز الخيارات وأحدثها؛ استوحينا لكُنَّ هذه الإطلالات الرمضانية من وحي الفنانات الخليجيات، فاستوحي منها ما يناسبك.



إطلالات ليلى عبد الله

ليلى عبد الله



تميزت ليلى عبد الله بالعديد من الإطلالات العصرية المناسبة للشابات، وفي رمضان ٢٠٢٠ أطلَّت بفستان أبيض مزيّن بأكمام مفرغة، وظهرت بفستان أبيض مكشوف الأكتاف مزيّن بصديري سماوي مزيّن بالذهبي، وارتدت بلوزة وتنورة واسعتين بموديل بسيط وعصري.

تابعي المزيد: أحدث إطلالات النجمات العربيات لهذا الأسبوع

Advertisements



خيارات أمل العوضي

أمل العوضي



تأنقت أمل العوضي بعدة خيارات بسيطة وأنيقة، منها جلابية بيضاء مزيّنة بالذهبي، وأخرى بيضاء مزيّنة بزهور حمراء.



تنسيقات ريم أرحمة

ريم أرحمة



تجمّلت ريم بجلابية بيضاء مزيّنة بنقوش حمراء ورمادية، ونسقت جلابية بيضاء مزيّنة بالريش بطريقة عصرية مع ملحقات ذهبية، وتألقت بجلابية بيضاء مطرزة بالذهبي ومزيّنة بحزام أحمر للخصر، واختارت جلابية باللون البيج مصممة بموديل بسيط، وأخرى مكشوفة الأكتاف مزيّنة بالفصوص البنية والفيروزية.

تابعي المزيد: أجمل إطلالات أصالة نصري في عيد ميلادها الـ51