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تنسيقات متنوعة للعيد من أمل العوضي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 مساءً - تتأنق الفنانة أمل العوضي بالعديد من الإطلالات المناسبة للنساء في عمرها، والتي تختارها بعناية، لذا جمعنا لكُنَّ من وحيها هذه الخيارات المتنوعة لكل المناسبات.

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فساتين المناسبات

فستان أحمر مزيّن بأكمام مكشوفة ومنفوخة

لفساتين المناسبات الضخمة، ارتدت العوضي فستانًا أحمر مزينًا بأكمام مكشوفة ومنفوخة، وأطلت بفستان فضي مزين بكُمٍّ واحد، وآخر أسود قصير ولامع بتصميم شبابي.

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تنسيقات اللون الأسود

فستان أسود ضيق بأكمام طويلة
فستان أسود ضيق بأكمام طويلة

اعتمدت أمل القطع السوداء في إطلالاتها، ومنها فستان أسود قصير مزين بأزرار، وظهرت بفستان أسود ضيق بأكمام طويلة، واختارت بنطالًا وحذاءً بكعب يكسوهما اللون الأسود مع معطف بني.

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خيارات شبابية

جمبسوت رمادي مزين بالأبيض

ولخيارات كاجوال مناسبة للشابات، تجملت أمل بجمبسوت رمادي مزين بالأبيض، وتزينت ببنطال أسود وبلوزة قصيرة خضراء مزينة بأكمام مكشوفة، ونسقت بنطالًا أسود وبلوزة رمادية بسيطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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