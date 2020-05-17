تنسيقات متنوعة للعيد من أمل العوضي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 مساءً - تتأنق الفنانة أمل العوضي بالعديد من الإطلالات المناسبة للنساء في عمرها، والتي تختارها بعناية، لذا جمعنا لكُنَّ من وحيها هذه الخيارات المتنوعة لكل المناسبات.
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فساتين المناسبات
لفساتين المناسبات الضخمة، ارتدت العوضي فستانًا أحمر مزينًا بأكمام مكشوفة ومنفوخة، وأطلت بفستان فضي مزين بكُمٍّ واحد، وآخر أسود قصير ولامع بتصميم شبابي.
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تنسيقات اللون الأسود
اعتمدت أمل القطع السوداء في إطلالاتها، ومنها فستان أسود قصير مزين بأزرار، وظهرت بفستان أسود ضيق بأكمام طويلة، واختارت بنطالًا وحذاءً بكعب يكسوهما اللون الأسود مع معطف بني.
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خيارات شبابية
ولخيارات كاجوال مناسبة للشابات، تجملت أمل بجمبسوت رمادي مزين بالأبيض، وتزينت ببنطال أسود وبلوزة قصيرة خضراء مزينة بأكمام مكشوفة، ونسقت بنطالًا أسود وبلوزة رمادية بسيطة.
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