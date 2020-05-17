تنسيقات متنوعة للعيد من أمل العوضي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 مساءً - تتأنق الفنانة أمل العوضي بالعديد من الإطلالات المناسبة للنساء في عمرها، والتي تختارها بعناية، لذا جمعنا لكُنَّ من وحيها هذه الخيارات المتنوعة لكل المناسبات.

تابعي المزيد: الفاشينيستا يحوّلن الوسادة إلى فساتين في تحدي الحجر المنزلي



فساتين المناسبات

فستان أحمر مزيّن بأكمام مكشوفة ومنفوخة

لفساتين المناسبات الضخمة، ارتدت العوضي فستانًا أحمر مزينًا بأكمام مكشوفة ومنفوخة، وأطلت بفستان فضي مزين بكُمٍّ واحد، وآخر أسود قصير ولامع بتصميم شبابي.

تابعي المزيد: إطلالات كايا جربر الرياضية استوحي منها لممارسة التمارين المنزلية

Advertisements



تنسيقات اللون الأسود

فستان أسود ضيق بأكمام طويلة

اعتمدت أمل القطع السوداء في إطلالاتها، ومنها فستان أسود قصير مزين بأزرار، وظهرت بفستان أسود ضيق بأكمام طويلة، واختارت بنطالًا وحذاءً بكعب يكسوهما اللون الأسود مع معطف بني.

تابعي المزيد: فساتين خطوبة طويلة صيفية على طريقة النجمات





خيارات شبابية

جمبسوت رمادي مزين بالأبيض

ولخيارات كاجوال مناسبة للشابات، تجملت أمل بجمبسوت رمادي مزين بالأبيض، وتزينت ببنطال أسود وبلوزة قصيرة خضراء مزينة بأكمام مكشوفة، ونسقت بنطالًا أسود وبلوزة رمادية بسيطة.

تابعي المزيد: كلير وايت كيلر تغادر دار جيفنشي شاهدي أجمل تصاميمها على النجمات