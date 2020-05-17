طرق تنسيق البليزر آخر موضة صيف 2020 من أشهر العلامات لإطلالة أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 مساءً -

تعتبر البليزر من أبرز قطع الأزياء التي تحتاجها المرأة في كل المواسم، سواء كانت تحضر خزانتها لموسم الخريف والشتاء أو الربيع والصيف. فالبليزر هي قطعة أساسية في خزانة كل امرأة حيث يمكنها أن ترتديها على مداء السنة شرط أن تعرف كيفية تنسيقها مع باقة الإطلالة بحيث تتناسب مع ذوقها وأسلوبها والموسم بالتأكيد.

بليزر باللون الأصفر من اليس+اوليفيا Alice+Olivia



تعتبر البليزر آخر موضة لأزياء صيف 2020 حيث لاحظنا رواجها على منصات عروض أشهر العلامات التجارية خلال أسابيع الموضة. فقد تم تنسيقها من خلال إطلالات متعددة ومتنوعة حيث جاءت مع البنطلون والتنورة والشورت وحتى الفستان، كما تم طرحها بأطوال ومتصاميم عصرية جميلة وتعجب الجميع.

تضع "الخليج 365" اليوم بين يديك أحدث موديلات البليزر التي تعتبر آخر موضة صيف 2020 من توقيع أشهر العلامات التجارية لإطلالة أنيقة وراقية، بالإضافة إلى طرق تنسيقها مع مختلف الإطلالات.

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طرق تنسيق البليزر مع مختلف الإطلالات آخر موضة لصيف 2020

البليزر مع إطلالة كاملة بالدنيم

البليزر الكحلي من سيلين Celine



لصيف 2020، جربي تنسيق البليزر بأي لون تحبذينه مع إطلالة كاملة بالدنيم، أي مع قميص وبنطلون دنيم، لأسلوب عصري شبابي كما رأيناه على منصة سيلين Celine خلال أسبوع الموضة. ولا تنسي ارتداء الحزام العريض الذي سيزيد من أناقتك إضافةً إلى القبعة التي ستضفي عليك رونق السبعينيات.

البليزر مع الشورت آخر موضة صيف 2020

البليزر مع الشورت من كلوي Chloe



ظهرت لموسم صيف 2020 موضة الشورت القصير ، والذي نسقه العديد من المصممين العالميين خلال أسابيع الموضة من البليزر بالطول المتوسط، فرايناه بالفعل جذاباً أنيقاً.

نسقي البليزر مع الشورت بنفس اللون والخامة بأسلوب البدلة لإطلالة أنيقة شبه رسمية، مع صندل بكعب على غرار ما ارتدته عارضة كلوي Chloe.

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ولإطلالة كاجوال أكثر شبابية، نسقي البليزر بالأكمام المنفوخة مع الشورت بلون مختلف ولكن مناسب، وارتدي مع الإطلالة حذاء بوتس boots عصري يصل إلى الكاحل. وقد لفتتنا إطلالة العرضة ضمن عرض كلوي Chloe .

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البليزر مع الفستان أو التنورة آخر موضة صيف 2020

البليزر مع الفستان من ألتوزارا Altuzarra



لإطلالات تجمع بين الأنوثة والأناقة العصرية، اعتمدي أسلوب البليزر مع الفستان أو التنورة. نسقي البليزر باللون البيج مع فستان ضيق متعدد الألوان مستوحيةً من عارضة ألتوزارا Altuzarra.

كما ويمكنك تنسيق البليزر مع التنورة الميدي وتحتها قميص من الحرير الزيتي. نسقيها مع صندل بكعب لإطلالة مميزة وأنيقة.

البليزر بألوان "الكاندي" candy موضة صيف 2020

البليزر بألوان الكاندب من اليس+اوليفيا Alice+Olivia



أضيفي لمسة من الحيوية وألوان الكاندي candy colors على إطلالتك في صيف 2020 من خلال ارتداء البليزر بألوان الكندي والبوب. اختاريها باللون الفوشيا أو الأزرق أو الأصفر، ونسقيها مع ملابس بألوان حيادية او أزياء بالنقشات أو إطلالة كإطلالة بألوان الكاندي. أما الحذاء فمن الأفضل أن يكون بألوان حيادية منعاً للمبالغة.

أعجبتنا طريقة تنسيق البليزر الملونة ضمن عرض اليس+أوليفيا Alice+Olivia لصيف 2020.

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