فساتين سهرة راقية لعيد الفطر من أسبوع الهوت كوتور ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 مساءً - من المؤكد أنك أضحيت الآن بصدد التفكير بإطلالتك الخاصة لمناسبات عيد الفطر 2020 المسائية الفاخرة، والتي لن تناسبها إلا تصاميم وفساتين سهرة راقية من توقيع أهم الدور العالمية من آحدث الاتجاهات.

فستان سهرة بتفاصيل من الريش من أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi



في كل موسم، تعمد الدور العالمية إلى تخصيص جزء من ابتكاراتها لعروض الهوت كوتور، والتي تقدّم بدورها أفخر ما يمكن أن يخطر ببالك من التصاميم وفساتين السهرة.

ولموسم ربيع 2020، أبهرنا المصممون بمجموعة زاخرة من فساتين السهرة، التي يمكنك أن تعتمديها كخيارات لعيد الفطر 2020. لذلك، نقدم إليك في «الخليج 365» اليوم دليل أحدث ابتكارات فساتين السهرة الراقية لموسم ربيع 2020 من منصات عروض أسبوع الهوت كوتور؛ كي تستوحي منها إطلالتك لعيد الفطر.

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فساتين سهر راقية لعيد الفطر بحسب لون البشرة وشكل الجسم من أسبوع الهوت كوتور ربيع 2020

فساتين ذهبية لعيد الفطر موضة ربيع 2020

فستان بقصة A-Line من كريستيان ديور Christian Dior



يعد الذهبي من الألوان الأساسية لفساتين السهرة، سواء كانت مخصصة لموسم الخريف أو الربيع. وقد أشرقت منصات أسبوع الهوت كوتور لربيع 2020 بأجمل التصاميم الفساتين الذهبية الفاخرة، من توقيع أهم الدور العالمية، فكان أبرزها ضمن مجموعة زهير مراد Zuhair Murad للهوت كوتور ربيع 2020 من خلال فستان راق بتصميم الكاب الموديست، المناسب للمرأة العربية العاشقة للإطلالة المحتشمة الأنيقة في مناسبات عيد الفطر.

اللون الذهبي مناسب جداً للشقراوات وصاحبات البشرة البيضاء إذ يضفي بريقاً على إطلالاتهن.

كما وظهرت الفساتين الذهبية على منصة إيلي صعب Elie Saab، وبدرجته الميتاليكية الداكنة على بعض تصاميم الهوت كوتور لدار كريستيان ديور Christian Dior من خلال فستان بقصة A-Line راقية. اعتمديه إذا ما كنت من صاحبات الجسم الكمثرى إذا ما أردت إخفاء أردافك العريضة والممتلئة.

فساتين لماعة لعيد الفطر موضة ربيع 2020

فستان سهرة من جيفنشي Givenchy



لأن مناسبات عيد الفطر لا تكتمل بدون تصاميم الفساتين اللماعة، اخترنا لك من عروض الهوت كوتور لربيع 2020 بعضاً من التصاميم التي نثرت بريقها وسحرها من خلال أقمشتها اللماعة الفاخرة وألوانها الغنية.

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رأيناها باللون الفضي ضمن عرض جيفنشي Givenchy من خلال فستان بأكمام بوهيمية منفوخة، مزركش بالتطريزات الراقية. كما وظهر اللون الفضي الميتاليكي اللماع على فساتين سهرة كريستيان ديور Christian Dior بقصات بكتف واحد وتنانير واسعة بالتكسيرات.

وهذه الفساتين هي الأنسب للنساء اللواتي يسعين للحصول على مظهر أكتاف عريضة.

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فساتين سهرة راقية من الريش لعيد الفطر موضة ربيع 2020

فستان سهرة ريش بلون الباستيل الوردي من رالف اند روسو Ralph&Russo



تناثر الريش على منصات عروض الهوت كوتور لربيع 2020 من خلال تصاميم فساتين الريش الناعمة الخلابة، ترقص الألباب بألوانها الربيعية المشرقة، وقصاتها المفعمة بالأنوثة الراقية.

رصدنا فساتين السهرة بتفاصيل الريش باللون الأبيض الملائكي على منصة أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi وجيفنشي Givenchy.. فالأبيض هو الأنسب لصاحبات البشرة السمراء حيث يضفي عليها إشراقة مميزة.

أما فساتين الريش الملونة بألوان الباستيل الأنثوية، فقد اكتسحت منصة عرض رالف أند روسو. Ralph&Russo.

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