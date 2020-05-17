عبايات سوداء كلاسيكية لمختلف الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 مساءً - على الرغم من تصميم أكبر دور الأزياء العالمية للعبايات والقفاطين الشرقية بألوان وأشكال مختلفة وعصرية، إلا أن العبايات السوداء تظل هل العنصر الأهم والأساسي داخل خزانة كل فتاة عربية، والتي لا يمكن الاستغناء عنه على الإطلاق.

وتختلف طرق تنسيق العبايات السوداء من فتاة لأخرى، بحسب طبيعة الجسم والسن، والألوان المفضلة لديها ، فهناك عبايات مزينة بحزام في منطقة الخصر، ومنها ما هو مزين بالدانتيل أو الأورجانزا، أو مزين باللؤلؤ في منطقة الصدر والأكمام.

وفي هذا الألبوم، جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة من العبايات السوداء الكلاسيكية، لاختيار تصميم العباية المناسب لكِ من بينها:



- عباية سوداء بأربطة وأكمام واسعة

عباية سوداء بأربطة



إذا كنتِ من عشاق العبايات السوداء، يمكنكِ ارتداء عباية سوداء من الحرير ذات أربطة عند الخصر وأكمام واسعة، وتكون مفتوحة من عند الركبة وحتى القدمين، مع ارتداء بنطلون جينز أو أسود تحتها، أو فستان أسود سادة من الكريب، وصندل ذو كعب عال.

وتناسب تلك الإطلالة أوقات متعددة كالمشاوير النهارية السريعة، أو الخروجات السريعة في الليل.

تابعي المزيد: عبايات خليجية مطرزة للصبايا



- عباية سوداء مطرزة بالخرز اللامع

عباية مطرزة بالخرز اللامع



إذا كنت تودين الذهاب إلى حفل خطوبة أو زفاف، يمكنك الاستعانه بتلك الإطلالة وهي عباية ذات نسيج ناعم، مطرزة بالخرز اللامع البسيط، مع أكمام طويلة واسعة، وصندل مفتوح وشنطة سواريه مُزينة بنفس نوع الخرز الموجود بالعباءة.

ولم يقتصر ارتداء تلك العباءة على حفلات الخطوبة أو الزفاف، إنما يمكن ارتدائها في مختلف الأوقات الأخرى.

تابعي المزيد: عبايات أنيقة ومميزة من خولة المراغي

Advertisements



- عباية سوداء مطرزة بالدانتيل

عباية مطرزة بالدانتيل



إذا كنت تفضلين قماش الدانتيل وتريدين ارتداء عباية سوداء كلاسيكية، فيمكنك ارتداء العباية المطرزة بالدانتيل عند الأكمام والأطراف، مع وضع حزام أسود عند منطقة الخصر، وشنطة وحذاء مناسبين.

وتناسب هذه العباية جميع الصبايا في مختلف الأوقات، سواء بالنهار أو في العمل، حيث تمنحك هذه الإطلالة أناقة لا مثيل لها.

تابعي المزيد: عبايات متنوعة من وحي ود أسامة



- عباية سوداء مزينة بالترتر

عباية مزينة بالترتر



إذا كنتِ مدعوة على حفل زفاف، يمكنك اعتماد تلك الإطلالة، بارتداء عباية مزينة بالترتر حسب الكمية التي ترغبين فيها، فإذا كنتِ ترغبين في كمية معقولة من الترتر فيمكنك اختيار العباية التي يدخل بها خامة أخرى كالقماش الشيفون، أو الاكتفاء بالترتر في منطقة الأكمام، وعلى جانبي العباية، مع ارتداء صندل بكعب عال.

تابعي المزيد: عبايات بالوان ترابية موضة 2020