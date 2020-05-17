تنسيقات شبابية للمحجبات من وحي حصة الخطاف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 مساءً - تتأنق اليوتيوبر الكويتية حصة الخطاف بالعديد من الإطلالات الشبابية المناسبة للمحجبات، ومن أحدث إطلالاتها جمعنا لمتابعاتها عدة خيارات يمكنهنّ التأنق بها في العمل، أو الخروجات البسيطة في فترة ما بعد العزل المنزلي.



تنسيقات عصرية للعمل

أزياء محجبات على طريقة حصة الخطاف



لخيارات عملية مناسبة للشابات، ارتدت حصة بنطالًا أبيض من الجينز مع بلوزة صوفية باللون الأزرق، وأطلّت ببليزر وبنطال باللون الأسود مع بلوزة بيضاء وحجاب بني لإطلالة محايدة، وظهرت ببنطال وقميص باللون البيج مع حقيبة بنية، واختارت بنطالَ الجينز الأزرق مع بلوزة صفراء ناعمة؛ لخيار مناسب لفصل الربيع.

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إطلالات شبابية للخروج

إطلالة شبابية للمحجبات على غرار حصة الخطاف

تنسِّق الخطاف إطلالاتها بعناية وذوق عالٍ، ومن أحدث خياراتها تنورة سوداء وبلوزة سوداء مزيّنة بقماش الدانتيل على الأكمام، وبنطال أبيض مع بلوزة سوداء ومعطف مزيّن بالأسود والأبيض، ونسقت بليزر وبلوزة باللون الأسود، مع بنطال أصفر رياضي؛ لإطلالة عصرية.

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