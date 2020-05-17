- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 مساءً - تتأنق اليوتيوبر الكويتية حصة الخطاف بالعديد من الإطلالات الشبابية المناسبة للمحجبات، ومن أحدث إطلالاتها جمعنا لمتابعاتها عدة خيارات يمكنهنّ التأنق بها في العمل، أو الخروجات البسيطة في فترة ما بعد العزل المنزلي.
تنسيقات عصرية للعمل
لخيارات عملية مناسبة للشابات، ارتدت حصة بنطالًا أبيض من الجينز مع بلوزة صوفية باللون الأزرق، وأطلّت ببليزر وبنطال باللون الأسود مع بلوزة بيضاء وحجاب بني لإطلالة محايدة، وظهرت ببنطال وقميص باللون البيج مع حقيبة بنية، واختارت بنطالَ الجينز الأزرق مع بلوزة صفراء ناعمة؛ لخيار مناسب لفصل الربيع.
تابعي المزيد: إطلالات المحجبات من وحي نجود مشعل
إطلالات شبابية للخروج
تنسِّق الخطاف إطلالاتها بعناية وذوق عالٍ، ومن أحدث خياراتها تنورة سوداء وبلوزة سوداء مزيّنة بقماش الدانتيل على الأكمام، وبنطال أبيض مع بلوزة سوداء ومعطف مزيّن بالأسود والأبيض، ونسقت بليزر وبلوزة باللون الأسود، مع بنطال أصفر رياضي؛ لإطلالة عصرية.
تابعي المزيد: اطلالات بالجمبسوت من وحي المحجبات
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيقات شبابية للمحجبات من وحي حصة الخطاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.