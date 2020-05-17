أجمل موديلات خواتم ماسية فخمة من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 مساءً - ظهرت النجمات العربيات بأجمل مجوهرات ماسية الفخمة وتألقن بأفضل الاطلالات في مناسبات مختلفة.



احصلي على إطلالة استثنائية تأسر القلوب في المناسبات وتألقي بأجمل موديلات خواتم ماسية فخمة من وحي النجمات.



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خواتم أحلام



مجوهرات أحلام



ظهرت النجمة أحلام بأجمل موديلات خواتم فخمة ومرصعة بالألماس، وتنسق أحلام خواتمها مع مجوهرات فخمة تكمل أناقتها.



تفضل أحلام الخواتم المرصعة بفص ألماس كبير سواء بتصميم مستدير أو مربع، ويحيطه فصوص الألماس الصغيرة.









أحلام







كما لفتت الأنظار بخواتم كارتييه الفخمة بالحجم الكبير والمرصعة بالألماس والزمرد الأخضر، والتي اختارتها مع فستان أخضر برّاق.



وفي إطلالة مميزة، طبقت أحلام صيحة الخواتم المتكدسة، حيث اعتمدت أكثر من خاتم في الإصبع الواحد وتميزت الخواتم بالفخامة.











خواتم بلقيس فتحي







بلقيس فتحي

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أيضًا تحرص بلقيس فتحي على اعتماد خواتم فخمة مع فساتين السهرة، سواء خواتم ضمن اطقم مجوهرات ماسية أو خواتم بتصاميم فريدة متناغمة مع بقية المجوهرات.



احببنا الخاتم الذي يجمع بين الذهب الأبيض والوردي والمرصع بالألماس بتصميم الحيّة الملتفة حول الإصبع، وهو ضمن طقم مجوهرات فخم مكون من القلادة والأقراط والخاتم.







بلقيس فتحي







كما اعتمدت بلقيس خاتم ألماس بتصميم دائري مع محبس ماسي فخم، وفي إطلالة أخرى، اكتفت بخاتم واحد مرصع بفص ألماس كبير مع أقراط بتصميم الإجاصة.



وأعجبنا طقم المجوهرات الفخم بالزمرد الأخضر والألماس، والمكون من الأقراط الطويلة والخاتم الكبير.









مجوهرات نجوى كرم





نجوى كرم





تهتم نجوى كرم باعتماد المجوهرات الفخمة والمتناغمة مع أزياءها.



في إطلالة تجمع بين الأبيض والأسود، اختارت نجوى خاتم ماسي مرصع بحجر الروبي الأحمر مع أقراط حلقات كبيرة بالألماس والروبي.









نجوى كرم







وجذبت نجوى الإنتباه بطقم المجوهرات الماسي الذي يتألف من الأقراط الطويلة والسوار العريض والخاتم الذهب الأبيض المرصع بالألماس.



كما ارتدت نجوى كرم خواتم ماسية مرصعةب الزمرد الأخضر في أكثر من إطلالة أخاذة، حيث أنه من أجمل الأحجار الكريمة المفضلة لكثير من النساء.

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