وصفات طبيعية لتطويل الرموش

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 مساءً - تزيد الرموش الطويلة من جاذبية الملامح كما أنها تسمح لك بالحصول على مكياج عيون جذاب ولافت. إلا أن بعض السيدات يعانين من قصر رموشهن وصعوبة إبرازها.

إليك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك في الحصول على رموش طويلة وجذابة.



وصفة زيت الخروع



من المعروف عن زيت الخروع قدرته على تعزيز نمو الشعر بشكل عام بفضل احتوائه على حمض الريسينوليك بنسبة 90% وهو من الأحماض التي تمنع تساقط الشعر. كل ما عليك فعله هو مسح رموشك بقطنة مبلّلة بزيت الخروع، او استخدام فرشاة ماسكرا نظيفة وإشباعها بزيت الخروع وتمريرها على الرموش من جذورها حتى أطرافها.

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وصفة زيت الخروع



وصفة زيت جوز الهند



لا يعمل زيت جوز الهند على ترطيب البشرة والشعر فقط، بل بات أحد المكوّنات الأساسية التي تستخدم في تعزيز نمو الشعر. يحتوي زيت جوز الهند على احماض دهنية بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات، إنما عليك اختيار زيت جوز الهند البكر العضوي الذي لا يحتوي مواد تسبب بتهيّج البشرة. يستخدم زيت جوز الهند بواسطة قطنة نظيفة يتم تغميسها ومسح الرموش بها أو من خلال استخدام فرشاة ماسكرا نظيفة لتطبيق الزيت على الرموش.

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زيت جوز الهند



وصفة زيت الزيتون



لزيت الزيتون فوائد كثيرة على صحة الإنسان وبشرته وشعره، وذلك بفضل غناه بالفيتامين E وحمض الأوليك الذي ينشّط خلايا الرموش ويطولها ويغمق لونها. كلّ ما عليك فعله للاستفادة من هذا الزيت الفعّال والحصول على رموش طويلة وجذابة، هو تبليل قطنة صغيرة ومسح الرموش بها أو استخدام فراش الماسكرا وإشباع الرموش من جذورها حتى أطرافها.

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زيت الزيتون



وصفة جل الألوفيرا



يعد جل الألوفيرا من الزيوت الطبيعية التي دخلت عالم الجمال مع كثير من الفوائد للبشرة تحديداً. فهو يحتوي على فيتامينات تساعد في تغذية البشرة وبالتالي فهو فعّال في تنشيط جذور الرموش، يعيد إليها الحياة ويزيد من طولها وكثافتها. للحصول على فوائد جل الألوفيرا، كل ما عليك فعله هو المزج بين كمية من هذا الجل مع كميّة متساوية من زيت الجوجوبا ومسح رموشك بها بواسطة قطنة أو بواسطة فرشاة ماسكرا نظيفة.

جل الألوفيرا



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