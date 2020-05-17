الامارات | في باكستان : قتل فتاتين على أيدي أسرتيهما بسبب فيديو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتلت فتاتان على أيدي أسرتيهما، باسم "الشرف" بسبب ظهورهما مع شاب في مقطع فيديو بشمال غرب باكستان، حسب مسؤول اليوم الأحد.

وقال دراز خان، الذي يحقق في القضية"لقد سجلنا قضية وبدأنا تحقيقا بشأن ما يزعم من قتل الفتاتين دفاعا عن الشرف".

ويعتقد أن مقطع فيديو "عادي جدا" قصيرا، تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب وثلاث فتيات في مكان خارجي، كان السبب وراء عمليتي القتل في منطقة رازماك بإقليم شمال وزيرستان، التي كانت في السابق معقلا لتنظيم القاعدة وحركة طالبان.

وقالت الشرطة إن أفراد أسرتي الفتاتين /16 عاما/ و/18 عاما/ وراء عمليتي القتل. وتم دفن الفتاتين سرا. ويعتقد أن الفتاة الثالثة والشاب على قيد الحياة، لكن لم يتم معرفة مكانهما بعد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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