النجمات العربيات تعود في أحدث الإطلالات المميزة بعد طول غياب

عادت مؤخرًا بعض النجمات للظهور بإطلالات مختلفة، منها العصري ومنها الرسمي والفاخر، مثل سيرين عبد النور، نادين نجيم، ياسمين صبري، درة زروق، وهيفاء وهبي. وقد جمعنا بالصور هذه الإطلالات؛ لتختاري الأجمل من بينها برأيك..

فمنذ أكثر من شهرين تقريبًا، ومنذ أن بدأ الحجر المنزلي بعد انتشار فيروس كورونا، ونحن نشاهد النجمات على وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالات منزلية كاجوال ومريحة، وفي ملابس الرياضة، أو التنسيقات الصباحية في الجينز وغيرها، وذلك بعد أن تم إلغاء جميع الحفلات والمهرجانات، وملازمة المنازل أصبحت أمرًا إجباريًا،

هيفاء وهبي في تنسيق باللونين الأخضر والأبيض:

أطلّت هيفاء وهبي على جمهورها مؤخرًا بإطلالة مشرقة، اتسمت بالأنوثة والأناقة، وقد اختارت فيها بنطلونًا قماشيًا باللون الأخضر، بقصة أرجل واسعة، نسقت معها قميصًا حريريًا باللون الأبيض مزينًا بشريطة على الرقبة، وأكملت اللوك بصندل بكعبٍ عالٍ من الجلد العسلي، وإكسسوار ذهبي زيّنت به شعرها.



ياسمين صبري في إطلالة أنيقة بالبدلة الرسمية:

إطلالة رائعة أطلّت بها ياسمين صبري، وقد اعتمدت فيها البدلة الرسمية التي اختارتها بتصميم عصري باللون الكحلي الداكن، وكانت مؤلفة من جيليه من دون أكمام محدد الخصر، ومزينة بأزرار معدنية باللون الذهبي، ومعها بنطلون قصير بقصة أرجل واسعة، وقد اختارت مع اللوك حذاء بكعب عالٍ باللون البيج، ومجوهرات ألماسية وذهبية ناعمة.



لوك شبابي اعتمدته سيرين عبد النور بالجينز:

نسقت سيرين عبد النور إطلالة شبابية جديدة لبرنامجها الذي يعرض في رمضان "سهرانين معاكم بالبيت"، وقد اختارت بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن، بقصة مستوحاة من السبعينات، ونسقت معه توب باللون الأسود، معرقًا برسومات نجوم ملونة ومرحة، وأكملت اللوك بحذاء أسود بكعب عالٍ، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة وعصرية.

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درة زروق في إطلالة رومانسية بدرجات اللون الزهري:

شاهدنا درة زروق وقد تألقت في إطلالة رومانسية مستوحاة من الخمسينات، وقد اختارت فيها فستان ماكسي معرقًا بدرجات الباستيل الناعمة، ومن فوقه نسقت ترانشكوت ربيعيًا، قماشه خفيف ومنسدل، وصل طوله إلى حد الكاحل، وقد أكملت اللوك بحقيبة يد باللون الزهري، وحذاء بيج بكعب عالٍ.

نادين نجيم في فستان أزرق مزيّن بالريش:

بعد غيابها هذا العام عن الدراما الرمضانية، أطلّت نادين نجيم من خلال مادة إعلانية قامت بتصويرها لعلامة عدسات لاصقة، وقد تألقت في إطلالة فاخرة في فستان سهرة باللون الأزرق، اختارته من أدين فاشون Aden Fashion بقصة الأكتاف المكشوفة، ومزيّن بالريش والخرز البراق، تصميمه منسدل، وله فتحة طويلة على الساق، ناسبتها وناسب بشرتها السمراء.

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