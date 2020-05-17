تصاميم جلابيات خفيفة بألوان مشرقة تُناسب أجواء رمضان

القاهرة - لايف ستايل
تبحث المرأة العربية في شهر رمضان المبارك عن التصميمات الجديدة والمختلفة لموديلات الجلابيات العملية والمريحة، المناسبة للحركة والأجواء الحارة، لذا جمعنا لكِ عزيزتي عدة تصاميم لجلابيات خفيفة بألوان مشرقة ومفعمة بالحياة لتناسب الأجواء الحالية.
جلابيات مزينة بحزام للخصر
تعد الجلابيات المصممة بحزام خفيف للخصر من أبرز الخيارات لدى النساء العربيات، لذا جمعنا لكُنَّ عدة خيارات لجلابيات ربيعية مزينة بحزام، منها جلابية زهرية مزينة باللون البني ورسومات الزهور، وجلابية صفراء مزينة بالنقوش الحمراء والبنية، وأخرى رمادية مزينة بالنقوش العنابية.
خيارات الجلابيات الواسعة
تفضل النساء ارتداء الجلابيات الواسعة الخفيفة لسهولة الحركة في هذا الشهر، وهي متاحة بعدة خيارات، منها جلابية بيضاء بسيطة مزينة بتطريزات بنية، وجلابية بيج مزينة بالزهور البرتقالية والخطوط الزرقاء، وأخرى مصممة بشكل شبابي بسيط حيث جاءت باللون السكري المطرز من الجزأين العلوي والسفلي بالزهور السماوية، وجلابية زهرية مزينة بزهور بنفسجية.
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