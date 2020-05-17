أزياء لابد أن تكون في خزانة ملابسك بعد سن الأربعين

جميعنا كبنات وسيدات لانختلف على مدى حبنا للملابس وأن لدينا رغبة طوال الوقت بظهور بإطلالات مختلفة ومميزة طوال الوقت وفى نفس الوقت تكون متناسبة مع المرحلة العمرية الخاصة بنا فكل مرحلة من عمرنا لها ما يناسبها من الملابس، وخاصة مرحلة الأربعين والتي تريد المرأة الظهور فيها بشكل مميز وجذاب ولكن تكون في نفس الوقت بإطلالة تتناسب مع تلك المرحلة العمرية والتي ترغب فيها الظهور بسن أصغر من سنها الحقيقى لذلك اليوم سنتعرف على 5 إطلالات مختلفة تتناسب مع المرأة فوق سن الأربعين وذلك نقلا عن موقع "who what wear "

من القطع الأساسية والتي لا غنى عنها فهى تتماشى مع جميع إطلالتك في تلك المرحلة العمرية فيمكنك ارتدائها كقطعة أساسية تتماشى مع جميع ملابسك في تلك المرحلة من ارتدائك لجواكيت أو بليزر مع البناطيل أي كانت سواء الكلاسيكية أو الجينز وعليكى توفير الألوان الأساسية منها لديك كالابيض والأسود والبنى فهى من القطع التي تظهر أناقتك بشكل كبير ومميز للغاية .

عادت موضة الاكمام الواسعة من القرن الماضى مرة أخرى والتي ستجدى بالفعل أنها تجعل إطلالتك مميزة وبها شيء من الاناقة والشياكة بشكل كبير سواء كنتى ترتديها في هيئة بلوزة أو فستان فهى تجعل إطلالتك مختلفة وملفتة للأنظار إلى حد ما .اختيارك للحقيبة بإتقان يعد من الأمور الهامة والتي تجعل إطلالتك مختلفة ومميزة ومن أكثر الحقائب المميزة التي يمكن أن تعتمدى عليها بشكل كبير هي التي تكون يديها على شكل سلسة من الحديد سواء كانت بلون الذهبى أو الأسود .

الكوت أو المعطف الأبيض من الأشياء التي تجعل إطلالتك مميزة ومختلفة للغاية والتي تزيد من أناقتك بشكل كبير فهو مناسب للإطلالات الكلاسيكية ومن القطع الهامة التي يجب توافرها في خزانة ملابسك وستجدى أنها تتناسب مع تلك المرحلة العمرية من عمرك.ستجدى أن الفستان الكلاسيكى من القطع التي تظهر أنوثتك بشكل كبير والتي تبرز شياكتك و أناقتك بشكل مميز فالفستان من القطع الأساسية التي عليكى الاعتماد على ارتدائها سواء بمفردها أو بارتدائها أسفل البالطو أو البليزر فيمكنك ارتدائها بإطلالات عديدة ومختلفة وفى نهاية ستتناسب مع عمرك بشكل كبير.

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