تعرفي على أحدث صيحات "الأقراط" من وحي النجمات

عمدت العديد من النجمات على مواكبة صيحات الأقراط التي برزت مؤخراً ، واعتمدت بعضهن أقراط متشابهة، ونستعرض معكِ في السطور التالية أحدث صيحات أقراط النجمات حتى تختاري منها ما يُناسب ذوقك.

أقراط الريش

تعد الأقراط المستوحاة من تصميم الريشة من أبرز الصيحات المميزة واللافتة للأنظار، ولذلك اعتمدتها بعض النجمات، فقد ظهرت النجمة أصالة بأقراط الريش بالذهب الأبيض المرصع بالألماس، وقد نسقتها مع أكثر من إطلالة، مثل الفستان الأسود والعباءة باللون الأزرق الفاتح، وارتدت أيضًا شام إبنة أصالة الأقراط نفسها في إطلالة باللون الأسود، وبتصميم مشابه لها، اعتمدت سيرين عبد النور أقراط الريشة الذهبية ونسقتها مع فستان أسود ضيق، كذلك اختارت نانسي أقراط الريشة في إطلالة بسيطة وعصرية مع فستان نيود ناعم

صيحة أخرى رائجة في عالم الموضة، وهي أقراط الحلقات المتداخلة، والتي تتسم بالعصرية وتسرق الأضواء إليها، حيث اعتمدت هيفاء وهبي هذه الأقراط في تصميم مميز ولافت للأنظار، ونسقتها مع فستان ملون، وكذلك اختارت نجوى كرم أقراط الحلقات الذهبية المتداخلة والمرصعة بفصوص برّاقة مع فستان أخضر، وارتدتها أيضًا نانسي عجرم في إحدى حفلاتها، حيث اختارت أقراط الحلقات المتداخلة بالذهب الأبيض ومرصعة بالألماس، مع فستان أبيض مطرز.

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