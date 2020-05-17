ميغان فوكس تخطف الأنظار بإطلالة مميزة بدون خاتم الزواج

خطفت النجمة ميغان فوكس الأنظار أثناء تجولها بإطلالة مميزة حسبما ذكر موقع ديلي ميل البريطانى خلال تقرير تضمن صور تم رصدها من قبل مصوري الباباراتزي، حيث لاحظوا أن النجمة الشهيرة ظهرت للمرة الأولي بدون خاتم الزواج في يديها، مما قد يشير إلي أن النجمة الجميلة انفصلت عن زوجها مؤخراً، مثلما ذكر التقرير خلال سطوره، والذى أكد أن ميجان فوكس بذلك أثارت حيرة وارتياب متابعيها.

جدير بالذكر أن النجمة العالمية ميغان فوكس دوماً ما شكلت مع عائلتها مصدر إلهام لكثير من محبيها، حيث دوماً ما رأوها تشكل مع زوجها ثنائي سعيد، مثلما يظهر فى كافة المناسبات كما حصل مع احتفالهما بالهالووين في ديزني لاند في أجواء عائلية منذ شهور

ونشرت ميجان فوكس آنذاك على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام" عدة صور مع أطفالها الثلاثة في ديزني لاند وذلك احتفالًا بالهالووين، وقد علقت فوكس علي الصور فكتبت: "الهالووين في ديزني لاند الأكثر متعة دائمًا، لكن هل يمكنني أن نلتقط صورة عائلية واحدة ينظر الجميع فيها إلى الكاميرا"، وقد حصدت الصور أكثر من 685 ألف likes خلال 11 ساعة فقط، حيث يُذكر أن ميجان فوكس قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها "Jennifer's Body" و "Jonah Hex"و Friends with Kids وغيرهم .

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