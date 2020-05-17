بوسي تتألق بإطلالة كاجوال مميزة

القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة بوسي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة كاجوال مميزة. وتألقت بوسي مرتدية سويت شيرت باللون الابيض مع بنطال جينز باللون الكحلي ممزق من منطقة الركبة. واستكمت إطلالتها الكاجوال مرتدية كاب باللون الأحمر وتركت خصلات شعرها على الجانبين، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأحمر في الأسود.

وارتدت بعض الاكسسوارات البسيطة لاستكمال شكلها الجمالي الكاجوال، فارتدت اسورة باللون الأزرق الزاهي في اليد مع الأقراط الفضية في الأذن. Advertisements قد يهمك أيضا: 15 صورة تبرز أناقة بوسي بناطيل جينز من نجوى كرم لإطلالات عملية وأنيقة

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