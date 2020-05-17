رضوى الشربينى بإطلالة غريبة

نشرت الاعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"

وظهرت بها رضوى الشربينى بملابس فرعونية باللون الذهبى والأزرق لتظهر بشكل مختلف وجذاب.

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت رضوى الشربينى فى الماكياج على اللون الاسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر الماطّ. ووضعت قبعة كبيرة على شعرها باللون الذهبى والأزرق مع اكسسوارات لافته فى يديها لإكمال إطلالتها. Advertisements قد يهمك أيضا: رضوى الشربينى تتكفل ب 50 أسرة من أجل محاربة فيروس كورونا أخطاء ماكياج تشكل خطراً كبيراً على صحة عيونك

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