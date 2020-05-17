تنظيف فراشي المكياج في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 صباحاً - إليك أبسط الطرق التي يجب عليك معرفتها لتنظيف فراشي المكياج في المنزل. استغلي فترة الحجر وقومي بتنظيفها بعذه الطريقة السهلة:

فراشي المكياج

حافظي على مستحضراتك

مع التقيّد بتعليمات حفط مستحضرات التجميل، لابد من اختيار أدوات لوضع المكياج أو الكريمات مثل الفرشاة على انواعها لأنها مركز مهم لحفظ البكتيريا، لذلك كلما كانت هذه الأخيرة جيّدة ونظيفة، كلما حافظت على صحة وجمال وجهك فإليك طريقة تنظيفها:

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الصابون

تنظيف الفرش

هذه الطريقة هي الأفضل لتنظيف ريش وفراشي التجميل الملوثة خصوصاً إذا استخدمت مستحضرات مقاومة للماء، لذلك قومي بفرك الصابون في راحة يدك ثم قومي بفرك هذه الأدوات داخل يدك بماء ، متجنبة الشد الذي يسمح بتساقط شعر الفرشاة.

الشامبو

طريقة تنظيف الفرش

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هذه الطريقة مشابهة للصابون، إلا أن الشامبو يعتبر أنعم وألطف، شرط أن تتجنّبي الشامبو الذي يحتوي على تركيبة سميكة حتى لا تتراكم أثاره حول الشعيرات، يمكنك استعمال شامبو الأطفال، أخيراً اغسليها بماء فاتر ومن الداخل إلى الخارج بمعنى أن تكون الريش أو الشعيرات بإتجاة الأسفل.

معدل التنظيف

من المفترض تنظيف هذه الادوات كل يوم بعد استعمالها لكن هذا أمر غيرعملي ومستحيل، ما عدا الريش الخاصة بـ( كريم الأساس، البودرة، أحمر الخدود، وخافي العيوب) والتي من الضروري تنظيفها يومياً، بالنسبة لريش الخاصة بالعيون امسحيها بعد الإستعمال بفوطة نظيفة واغسليها كل أسبوع مرة.

طريقة التجفيف

ضعيهم على منشفة

خطأ فادح أن تتركي الفراشي والريش تجف بمفردها داخل وعاء، لذلك ضعيهما على فوطة كبيرة، واتركيها حتى تجف، أو علقيها مقلوبة إلى الأسفل على مشبك الغسيل حتى تتساقط منها المياه وتجف.

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