إطلالات ستيفاني صليبا بموضة البناطيل الواسعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 04:44 صباحاً - البناطيل الواسعة من صيحات الموضة الأكثر رواجاً لهذا الموسم، وقد شاهدنا منها أجمل التصاميم الكاجوال والرسمية على منصات عروض دور الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2020 وقد تنوعت من ناحية قصّاتها وألوانها والأقمشة المصنوعة منها، وستيفاني صليبا هي من أكبر المعجبات بهذه البناطيل؛ حيث شاهدناها في عدد كبير من المناسبات، وقد نسقتها بأسلوبها الأنيق والعصري ولاسيما مؤخراً في مسلسل الساحر الذي تم عرضه في رمضان 2020 وقبل ذلك في عدد من المناسبات وأيضاً على السجادة الحمراء. وقد جمعنا لك بالصور أجمل اطلالات ستيفاني صليبا بموضة البناطيل الواسعة لتستوحي أجمل الأفكار المميزة والأنيقة وإليك بعض الأمثلة.





اطلالة أنيقة في البنطلون الواسع القماشي اعتمدتها ستيفاني صليبا:

لوك كلاسيكي أنيق في البنطلون القماشي نسقته ستيفاني صليبا



شاهدنا ستيفاني صليبا وقد نسقت لوكْ ذا طابع كلاسيكي في إحدى حلقات مسلسل الساحل، وقد اختارت فيه بنطلوناً قماشياً بخصر عال وبقصة أرجل واسعة باللون الرمادي الداكن نسقت معه توبْ ياقة عالية ومن دون أكمام باللون الأبيض السكري، وأكملت اللوك بحقيبة يد باللون البيج الداكن من هرمس Hermes.

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لوك شبابي في البنطلون الواسع نسقته ستيفاني صليبا:

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تنسيق شبابي في البنطلون الواسع اعتمدته ستيفاني صليبا



لوك شبابي اعتمدته ستيفاني صليبا لاطلالة صباحية عصرية، وقد نسقت فيه بدلة رسمية باللون البرتقالي الحيوي مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة ومعهما اعتمدت توبْ باللون الأبيض وحذاءً رياضياً مريحاً وحقيبة يد كبيرة باللون الأسود.

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اطلالة مميزة على السجادة الحمراء في البنطلون الواسع نسقتها ستيفاني صليبا:

تنسيق أنيق في البنطلون اعتمدته ستيفاني صليبا





شاهدنا ستيفاني صليبا وقد نسقت اطلالة مميزة تألقت بها على السجادة الحمراء حملت توقيع دار أنطوان القارح Antoine Kareh كانت عبارة عن بنطلون باللون الأبيض السكري من قماش التويد خصره عال وأرجله واسعة نسقت معه توبْ من الحرير بقصة الكتف الواحد مزينة بربطة عند الرقبة، وأكملت اللوك بحقيبة يد باللون الفضي الميتلك وبدت أنيقة وعصرية في آن واحد.



اطلالات ستيفاني صليبا بموضة البناطيل الواسعة شاهدي الصور التي اعتمدتها في مناسبات مختلفة منها الكاجوال ومنها الرسمي، واستوحي أجمل الأفكار التي تناسب ذوقك.

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