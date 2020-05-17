الامارات | 5 إرشادات لأطعمة أخف في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات لأطعمة أخف في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشتهر الولائم الرمضانية بالتنوّع والعديد من الأطباق، التي تجعل الصائم يرغب في تذوقها، فيتناول على الوجبة الواحدة ما يفوق حاجته من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم للطاقة خلال النهار، أو ما كان معتاداً على تناوله، خلال اليوم خارج إطار شهر الصيام. وأكدت رئيسة قسم التغذية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لطيفة راشد، أن بعض الخطوات البسيطة والتعديلات في طريقة إعداد الطعام وتناوله، من شأنها أن تخفف كثيراً من السعرات الحرارية. وقدمت خمسة إرشادات مهمة لتناول أطعمة أخف وأقل من حيث السعرات الحرارية.

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